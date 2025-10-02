ИЗПРАТИ НОВИНА
Крушарски: Ако играчите изпълнят целта, развързват чувала с пари и си ги взимат! Съчувствам на Ботев, мога да им помогна!
Автор: Стойчо Генов 14:29Коментари (1)1754
©
Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски за първи път разкри конкретна цел, която е поставил пред отбора. Бизнесменът назова и сума, която футболистите ще приберат при изпълнението на тази задача.

Клубният бос бе гост в предаването "Шампионски игри" на водещия Йордан Георгиев, заедно с бившия треньор на Локомотив Пловдив Емил Велев - Кокала.

Крушарски коментира и ситуацията в момента във вечния съперник на черно-белите - Ботев (Пловдив).

Ето част от това, което каза собственикът на Локомотив в предаването:

Аз знам как да подходя, тези момчета да ги активирам. След мача с ЦСКА 1948 ги нахоках, след това им направих една вечеря, а след това им направих една дискотека, на която аз си тръгнах в 03.00 часа, а те не знам как са се прибрали, сигурно са взели бая допинг.

Христо Крушарски ще сложи ред в Локомотив. Един ще изгори от тези, които хвърлят факлите, не ме интересува дали ми е противник или приятел. В българският футбол е крайно време да настане редът и порядъкът. Стига сме се дули кой кой е. Кой е тоя? Ами тоя е един от село Говедарци, който има акъл да ръководи.

Момчетата си взимат някакви заплати, каквито и да са те. Щом играят, значи ги устройват. Как беше по времето на Бруно Акрапович? Същата работа! Малко пари, но правилно разпределени. В България проблемът е уравниловката. Не всички са еднакви, за да взимат еднакви пари. Който заслужава, трябва да получава и така се надгражда.

Аз съм човек реалист. Имал съм разговор с футболистите и съм им поставил задача. Те да си мислят как ще я изпълнят. Ако се класират за Европа, ей там в това кюше има един чувал, да си го развържат и да си вземат. За влизане в Европа се печелят 250 000. 50 процента а за тях. Ако се класират за Европа, чувалът се отвързва и те пълнят джобчетата.

В момента съчувствам на Ботев, защото и аз съм изпадал в такава ситуация. Ние трябва да си помагаме, когато сме зле, а не когато сме горе. Ако ме попитат за съвет, ще им го дам. Готов съм да им помогна на Ботев, но със съвети, а не с пари. Аз пари нямам, както знае цял Пловдив. Аз издържам отбора с дишане и компресори, вкарвам въздуха с дишане и издишане.

Гледайте в прикаченото видео цялото участие на Крушарски и Велев в предаването!

И ние съчустваме на БотяфЪ, и искаме да им помогнем, само незнам как ще стане след онази Пета и Шест на нула?...има ли спасение, или сме им го забили за вечността? Само, едни Господ знае!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
