Андреев: Уверен съм, че феновете ще напълнят стадиона срещу Левски и ще ни вдъхнат сили
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:05Коментари (1)857
©
Младежкият национал на Локомотив Пловдив Петър Андреев каза интересни неща за ситуацията в отбора по време на вчерашното си награждаване за Играч №1 на 5-ия кръг в Първа лига.

Ето какво заяви нападателят по време на пресконференцията в столичния Пресклуб "България“:

Първо искам да поздравя съотборниците си - вече шест мача сме без загуба, настроението е страхотно и ще се борим за участие в евротурнирите. Славия създадоха положения, но ние контролирахме мача и победата бе заслужена. Чувството да вкараш победен гол в последните минути е невероятно.

Осем месеца бях извън терена и сега искам да благодаря на всички, които ме подкрепиха - на доктор Славов и екипа му, на психоложката, на треньорския щаб, на семейството ми, приятелите и феновете. Връщането на предишното ниво е трудно, но работя усърдно всеки ден.

Някои играчи се разболяха наскоро, но вече се възстановяват и ще са готови за предстоящия мач със Спартак (Варна). Този двубой е важен, а след паузата за националните отбори ще мислим за срещата с Левски. Уверен съм, че феновете ще напълнят стадиона и ще ни вдъхнат сили да играем на високо ниво.

Мечтата ми е един ден да играя в чужбина, но засега съм концентриран върху Локомотив Пловдив. Много се радвам, че треньорът на националния отбор до 21 години Александър Димитров ме включи в състава. Очакват ни два мача - с Гибралтар в Пазарджик и с Азербайджан. Надявам се да вземем шестте точки.
