Треньори и експерти решиха: Петър Андреев е Играч №1 на 5 кръг в Първа лига

© Футболистът на Локомотив Петър Андреев получи днес в София приза си за играч №1 на 5-ия кръг от Първа лига. Тогава той стана автор на победното попадение срещу Славия при успеха с 2:1 на "Лаута".



Петър Андреев спечели вота в анкетата на Пресклуб България сред футболните треньори и експерти.



Играчът на "черно-белите" благодари на всички, които са гласували за него, като изрази надежда, че Локомотив ще продължи със силните си игри в първенството.