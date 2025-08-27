ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Треньори и експерти решиха: Петър Андреев е Играч №1 на 5 кръг в Първа лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:27Коментари (0)459
©
Футболистът на Локомотив Петър Андреев получи днес в София приза си за играч №1 на 5-ия кръг от Първа лига. Тогава той стана автор на победното попадение срещу Славия при успеха с 2:1 на "Лаута".

Петър Андреев спечели вота в анкетата на Пресклуб България сред футболните треньори и експерти.

Играчът на "черно-белите" благодари на всички, които са гласували за него, като изрази надежда, че Локомотив ще продължи със силните си игри в първенството.
Още по темата: общо новини по темата: 167
27.08.2025
26.08.2025
25.08.2025
25.08.2025
25.08.2025
24.08.2025
предишна страница [ 1/28 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Трениращ с мъжете на Локо вкара при победата над Славия с 3:0
 Локомотивецът Петър Андреев отново получи повиквателна за България U21
 Бивш треньор на Локо стартира сезона с 4 поредни загуби и бе освободен
 Фенове на Локомотив: Пловдив отново засия в своята магия!
 Ето ги реферите, които ще свирят на Локо и Ботев в седмия кръг
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: