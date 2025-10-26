ИЗПРАТИ НОВИНА
Един от най-добрите чужденци в Локомотив празнува днес
Автор: Стойчо Генов 12:07Коментари (0)70
©
Днешният Димитровден се оказа личен празник и за един от най-добрите чуждестранни футболисти на Локомотив Пловдив. Румънецът Каталин Иту празнува рожден ден - той навършва 26 години.

"С пожелания за здраве, щастие и още много успехи с “черно-белите", написаха от ПФК Локомотив към рожденика.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че 4-кратният шампион на Румъния бе привлечен на "Лаута" от разпадналия се тим на Крумовград.

До момента Каталин Иту има 12 официални мача за Локомотив Пловдив, в които е записал 2 гола и 2 асистенции.

За Крумовград той изигра общо 17 двубоя, в които реализира 3 попадения и една асистенция.
