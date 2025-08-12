© виж галерията Треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев призна, че единствено завършващият удар не е бил на нужното ниво при снощното нулево равенство срещу Локомотив Пловдив.



Ето какво заяви легендата на "черно-белите" след края на двубоя в Кърджали:



Ние създавахме ситуации и то не малко, просто последният удар ни липсваше. Георги Николов имаше проблем, не съм смятал да давам почивка. Антонио Вутов също имаше проблем, но започна. Това беше идеята ми - да им разделя малко минутите.



Ние контролирахме нещата на терена. Локомотив създадоха 1-2 ситуации, но мисля, че беше след наши грешки. Изхабихме доста енергия и ядове. Както на терена, така и на скамейката.



