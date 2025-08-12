ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Тунчев: Изхабихме доста енергия и ядове! Положенията на Локо дойдоха след наши грешки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:42Коментари (1)551
©
виж галерията
Треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев призна, че единствено завършващият удар не е бил на нужното ниво при снощното нулево равенство срещу Локомотив Пловдив.

Ето какво заяви легендата на "черно-белите" след края на двубоя в Кърджали:

Ние създавахме ситуации и то не малко, просто последният удар ни липсваше. Георги Николов имаше проблем, не съм смятал да давам почивка. Антонио Вутов също имаше проблем, но започна. Това беше идеята ми - да им разделя малко минутите.

Ние контролирахме нещата на терена. Локомотив създадоха 1-2 ситуации, но мисля, че беше след наши грешки. Изхабихме доста енергия и ядове. Както на терена, така и на скамейката.

Още по темата: общо новини по темата: 145
11.08.2025
11.08.2025
11.08.2025
10.08.2025
09.08.2025
06.08.2025
предишна страница [ 1/25 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Това трябва да бъде новият треньор на Локомотив.... Баи Душан е менте
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Бивш национал от Локо с първа победа в Сърбия
 Косич: Надявам се, че тежкият период от края на миналия сезон вече е в миналото
 Локо не се даде на Арда и продължава без загуба в шампионата
 Кадри от дрон: Бетон се лее на "Лаута", приключва работата по кота нула
 Фенклубът на Локо: Различни стадиони, различни съперници, но една и съща цел - битка на терена
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: