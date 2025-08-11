ИЗПРАТИ НОВИНА
Локо не се даде на Арда и продължава без загуба в шампионата
Автор: Стойчо Генов 23:08
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Отборът на Локомотив Пловдив изигра пореден стабилен мач и продължи добрата си серия без загуба от началото на новия сезон. Черно-белите завършиха 0:0 като гости на Арда в двубой от четвъртия кръг, който се игра на стадиона в Кърджали при солидно присъствие на привърженици от Пловдив.

Така възпитаниците на треньора Душан Косич останаха на 5-о място във временното класиране, но вече имат актив от 8 точки. Равенството пък изкачи водения от Александър Тунчев отбор от Кърджали на 8-а позиция с 5 точки.

Локомотивци първи стигнаха до чисто положение н мача, въпреки че домакините имаха предимство във владеенето на топката. В 13-ата минута капитанът Димитър Илиев подхвана атака през центъра, след което изведе Жулиен Лами по десния фланг. Французинът центрира прецизно в наказателното поле, където Франциско Политино засече с глава, но вратарят Анатолий Господинов изби в корнер.

Двадесет минути по-късно пловдивчани пропуснаха втори шанс. Франциско Политино бе изведен с дълъг пас в добра позиция, преодоля съперников играч, но загуби равновесие и останал сам срещу вратаря, извърши нарушение.

В 40-ата минута Арда също създаде отлична възможност. Густаво Каскардо се справи с Енцо Еспиноса по дясното крило и центрира на далечна греда. Там Мане бе оставен абсолютно сам и от 3-4 метра засече с глава, но топката профуча покрай гредата в аут.

В началото на второто полувреме атака на "смърфовете" завърши с шут на Каталин Иту, но право в ръцете на Анатолий Господинов.

Минута по-късно дойде и първият точен изстрел за Арда. Той бе отправен от Андре Шиняшики, при което Боян Милосавлиевич изби в корнер.

През последните 20-ина минути двубоят се поизнерви и реферът Георги Давидов показа по 4 жълти картона за двата тима. Към края от скамейката бе изгонен и помощникът на Александър Тунчемв в Арда Веселин Минев.

Локомотив пропусна своя шанс да нанесе решителен удар в добавеното време. Хуан Переа бе изведен в наказателното поле и шутира по земя с левия крак, но топката мина покрай гредата в аут.

Арда: Анатолий Господинов, Густаво Каскардо, Андре Шиняшики (63- Акинтола), Джелал Хюсеинов, Серкан Юсеин, Вячеслав Велев, Емил Виячки, Иван Тилев (63- Ковачев), Антонио Вутов (71- Георги Николов), Иснаба Мане (71- Бирсент Карагарен), Лъчезар Котев.

Локомотив ПловдивБоян Милосавлиевич, Адриан Кова, Мартин Русков, Лукас Риян, Енцо Еспиноса, Ивайло Иванов, Ефе Али (90+1- Тодор Павлов), Жулиен Лами, Каталин Иту (82- Петър Андреев), Франсиско Политино (55- Парвиз Умарбаев), Димитър Илиев (55- Хуан Переа).

