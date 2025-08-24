© виж галерията Треньорът на Черно море Илиан Илиев бе до болка откровен, след като неговият тим завърши 1:1 срещу Локомотив Пловдив.



Ето какво каза националният селекционер след края на мача на стадион "Тича" във Варна:



След дербито със Спартак Варна постоянно заостряхме вниманието на футболистите, че ни предстои много тежък мач. Дербито замина и трябва да излезем агресивни.



Видяхте, че Локомотив излязоха и играха. И когато не срещнат съпротива, в смисъл да стоим далече от тях, те си подават топката и на всеки отбор така му идва самочувствието, а при нас - обратното. С всяка изминала минута на нас ни спадаше самочувствието. И това, което се случи в края, можеше да се случи много по-рано.



Така че ние трябва да се радваме, че взехме точка, а не да съжаляваме, че не победихме. Поведението ни във фаза защита не беше добро. И оттам - когато нямаш топката, нямаш и фаза атака. Локомотив си имаха достатъчно ситуации да изравнят резултата по-рано.



Трябва да вземем поука, всеки следващ мач е по-важен от постигнатото досега. Запазихме си облика като отбор. Днес не бяхме готови, оставихме доста пространства, губихме единоборства и не скъсявахме дистанция. Локомотив Пловдив отново показа, че е крив противник за нас. Единственият отбор, който ни е побеждавал тук на "Тича" за последните две години и половина.



