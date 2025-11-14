ИЗПРАТИ НОВИНА
Пенев за престоя си в Локо: Първо обещаваме, после лъжем! Отборът щеше да изпадне, ако Крумовград не се бе разболял тежко
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:02
Бившият треньор на Локомотив Пловдив Любослав Пенев направи доста любопитен коментар относно престоя си на "Лаута". Специалистът упрекна ръководството, че не е изпълнявало това, което се обещава.

Освен това бившият голмайстор смята, че е имало директива Локомотив Пловдив да изпадне и само странната ситуация в Крумовград в края на сезона е спасила "черно-белите".

"Бях треньор на Локомотив Пловдив в началото на миналата година, но само 12-13 мача. Започнахме работа с изключително млад състав с две попълнения. Другите, които ми бяха обещани, не дойдоха. Първо обещаваме, после лъжем", заяви пред Дарик радио и dsport Любослав Пенев.

"Има някаква промяна. Взети са по-опитни футболисти, в добра форма се намират. Миналата година имаха една много лоша и грозна идея, да вкарат Локомотив във Втора лига, което не беше далеч да се случи. Ако Крумовград не се беше разболял тежко в края на сезона, вдигна температура, Локомотив беше другият отбор, заедно с Хебър. Има хора, които трябва да следят за този процес там. Направихме много добро изграждане ние, отборът прогресира, добра игра с Лудогорец. Винаги трябва да има по-опитни футболисти“, допълни още бившият наставник на пловдивчани.

Ето какво каза Пенев относно прекратеното пловдивско дерби:

Ситуацията е изключително неприятна. Не трябва да се случва по нито един стадион. Как бих реагирал? Като се обърне каруцата, пътища много. Ако зависеше от мен, нямаше да го допусна. Трябва да се вземат необходимите мерки и хората, които отговарят за безопасността, да си понесат мерките. Много строги мерки се взимат в Европа, тук сме далеч от тези норми.
