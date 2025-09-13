ИЗПРАТИ НОВИНА
Феновете от "Лаута": Локомотив е повече от футбол - Локомотив е семейство
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:48Коментари (0)90
©
Ние винаги сме зад отбора, а днес отборът на Локомотив Пловдив застана зад нашия брат Румен Трайков и неговите две слънца - Виктор и Божидара. Това написаха от фенклуба на Локомотив Пловдив в своята официална страница.

Ето какво още допълниха "черно-белите" привърженици:

Те получиха специален подарък - фланелка с подписи от целия отбор, която не е просто сувенир, а носи най-важното послание:

"Винаги с вас“ 

Защото Локомотив е повече от футбол - Локомотив е семейство.

Специални благодарности на The Magic of Plovdiv за съдействието и подкрепата!
