Феновете от "Лаута": Локомотив е повече от футбол - Локомотив е семейство

© Ние винаги сме зад отбора, а днес отборът на Локомотив Пловдив застана зад нашия брат Румен Трайков и неговите две слънца - Виктор и Божидара. Това написаха от фенклуба на Локомотив Пловдив в своята официална страница.



Ето какво още допълниха "черно-белите" привърженици:



Те получиха специален подарък - фланелка с подписи от целия отбор, която не е просто сувенир, а носи най-важното послание:



"Винаги с вас“



Защото Локомотив е повече от футбол - Локомотив е семейство.



Специални благодарности на The Magic of Plovdiv за съдействието и подкрепата!