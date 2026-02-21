ИЗПРАТИ НОВИНА
Високо напрежение в Локо, съотборници едва не стигнаха до бой
Автор: Стойчо Генов 17:57Коментари (0)1166
Високо напрежение в Локомотив Пловдив след края на мача срещу Спартак (Варна), който завърши 1:1 на "Лаута". Минути след последния съдийски сигнал футболисти на черно-белите едва не стигнаха до бой помежду си.

Става въпрос за халфа Ивайло Иванов и нападателя Жулиен Лами. Двамата си размениха остри реплики, докато целият отбор отиваше към Трибуна Бесика, за да поздрави феновете.

Лами дори беше готов да стигне и до по-крайни действия, но беше удържан от Тодор Павлов, а в един момент се намеси дори треньорът Душан Косич.

Гледайте в прикаченото видео скандала, който избухна на терена!

