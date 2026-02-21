© виж галерията Високо напрежение в Локомотив Пловдив след края на мача срещу Спартак (Варна), който завърши 1:1 на "Лаута". Минути след последния съдийски сигнал футболисти на черно-белите едва не стигнаха до бой помежду си.



Става въпрос за халфа Ивайло Иванов и нападателя Жулиен Лами. Двамата си размениха остри реплики, докато целият отбор отиваше към Трибуна Бесика, за да поздрави феновете.



Лами дори беше готов да стигне и до по-крайни действия, но беше удържан от Тодор Павлов, а в един момент се намеси дори треньорът Душан Косич.



Гледайте в прикаченото видео скандала, който избухна на терена!



