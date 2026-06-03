Ръководството на ПФК Локомотив Пловдив излезе с много важна позиция чрез официалния клубен сайт. От "Лаута" коментираха бъдещето на треньора Душан Косич, но освен това за първи път официално признаха за проявения интерес от страна на френски инвеститори към клуба. Нещо повече - собственикът на черно-белите Христо Крушарски е изявил желание да се срещне с феновете, за да се обсъдят "общи решения в интерес на клуба".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на ПФК Локомотив Пловдив:

Уважаеми локомотивци,

Изминаха няколко дни от края на сезон 25/26. Сезон, в който битката продължи до последния съдийски сигнал, а футболистите на Локомотив многократно доказаха, че никога не се предават и защитават до последно емблемата и цветовете на клуба.

В последните дни в публичното пространство се появиха редица спекулации. Затова бихме искали да внесем яснота по няколко важни теми, които, вярваме, вълнуват всички привърженици на ПФК Локомотив Пловдив.

1. Душан Косич ще продължи да води отбора. Всички твърдения и спекулации за раздяла не отговарят на истината. Душан Косич ще продължи своята работа начело на представителния отбор и се ползва с пълно доверие от страна на ръководството. Припомняме, че той има контракт с клуба до лятото на 2028 година.

Старши треньорът на Локомотив ще бъде този, който ще взима решенията за това кои футболисти ще останат и кои ще бъдат привлечени през това лято.

Единствено кондиционният треньор Николай Лесков пожела да напусне по собствено желание, защото е получил предложение от друг български клуб.

2. Към този момент няма нито една официална оферта за играч на ПФК Локомотив Пловдив. Фактът, че псевдо мениджъри почват още от преди месец с генериране на “фалшив интерес", при положение, че в доста държави още не е отворил даже трансферния прозорец, е тема на друг разговор.

3. На последната среща срещу Ботев присъстваха френски инвеститори, които проявяват сериозен интерес към клуба. Контактите и разговорите с тях продължават активно и към настоящия момент не са прекъсвани.

4. Христо Крушарски изразява своята готовност и желание да се проведе среща с организираните фенове на Локомотив в удобно за двете страни време. Вярваме, че откритият разговор е най-добрият път към разбирателство и общи решения в интерес на клуба.

Локомотивци, благодарим Ви за подкрепата през изминалия сезон! Ще се видим съвсем скоро отново на “Лаута"!