Шампионът Левски може да привлече още един кадър на Локомотив Пловдив. Вече дори са проведени първи разговори. Този път обаче става въпрос не за футболист на представителния отбор на черно-белите, а за човек от щаба на Душан Косич.

Силен интерес от страна на "сините" е предизвикан към кондиционния треньор на Локомотив Пловдив Николай Лесков. Няма да е изненада, ако специалистът приеме предложението да премине на стадион "Георги Аспарухов“ за началото на подготовката, твърди "Тема спорт".

Лесков се превърна в основен фактор за отличната физическа подготовка на играчите на Локомотив през изминалия тежък и натоварен сезон.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че той се присъедини към спортно-техническия щаб на "смърфовете" в началото на 2025 година, а от клуба обявиха тогава, че специалистът е бил лично селектиран от Душан Косич.

Николай Лесков е роден през 1996 година в Плевен. Той има солиден опит в Първа лига, тъй като е работил още за представителните отбори на ЦСКА 1948 и Крумовград.