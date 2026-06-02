Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов взе много важно решение относно бъдещето на футболния клуб, видя Plovdiv24.bg. Бизнесменът по традиция оповести намеренията си чрез своя личен профил във Фейсбук. Той изрично уточни, че взетото от него решение "не се измерва само с пари, а с бъдеще". Става въпрос за детско-юношеската школа на "канарчетата" и по специално за децата от всички елитни групи.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса решението, което оповести големият шеф на Ботев (Пловдив):

Има решения, които не се измерват само с пари, а с бъдеще. Въпреки тежката финансова година за ПФК Ботев Пловдив и въпреки огромните усилия, които полагаме ежедневно, за да изчистваме задълженията, натрупани от предишното ръководство, взехме едно много важно решение:

Всички деца от елитните групи на клуба няма да заплащат такси за своето обучение и развитие в школата на Ботев. Освен това клубът ще осигури необходимите екипи и екипировка за всяко едно дете.

Защото вярвам, че всяко дете трябва да има равен шанс да тренира и да се развива, независимо от финансовото състояние на своето семейство. Талантът, трудът и любовта към Ботев трябва да бъдат водещи, а не възможностите на родителите.

Искам всяко дете, което носи жълто-черната фланелка, да мисли само за футбол, за развитие и за мечтата един ден да играе на стадион "Христо Ботев“.

Това нямаше да бъде възможно без нашите партньори "Инса Ойл“, "Galaxy Investment Group“ и "Ивеко“, които подкрепиха тази кауза и помагат бъдещето на Ботев да бъде по-устойчиво и силно.

Бъдещето на Ботев е в нашите деца.

И ние сме длъжни да им дадем шанс.

Само Ботев!