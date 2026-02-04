Халф на Ботев подписа договор със Сасуоло за 6 месеца

© Един от големите таланти на Ботев (Пловдив) изненадващо подписа договор с италианския Сасуоло. Става въпрос за халфа Деан Несторов.



Той е бил следен в няколко двубоя от скаути на Сасуоло, а през декември е бил извикан на проби, които са преминали успешно.



Нестеров, който е част от Ботев U17, е подписал договор с италианския клуб само до лятото. От представянето му до края на настоящия сезон зависи дали контрактът ще бъде продължен.