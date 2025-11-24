ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев: Прекрасно представяне на нашите юноши през уикенда
Автор: Стойчо Генов 11:36Коментари (0)108
©
Прекрасно представяне за юношите на Ботев Пловдив през уикенда. Това обявиха от "жълто-черния" клуб и представиха следните резултати:

Ботев U18 3:0 Национал U18

Ботев U17 1:0 Национал U17

Ботев U14 4:0 Хебър U14

Ботев U13 3:2 Кронос U13

Ботев U11 4:1 Берое U11

Девойки:

Ботев WU10 6:4 Родопа WU11

Ботев WU11 1:3 Пълдин WU11

Ботев WU11 1:2 Арда WU13
