ПФК Ботев: Прекрасно представяне на нашите юноши през уикенда

© Прекрасно представяне за юношите на Ботев Пловдив през уикенда. Това обявиха от "жълто-черния" клуб и представиха следните резултати:



Ботев U18 3:0 Национал U18



Ботев U17 1:0 Национал U17



Ботев U14 4:0 Хебър U14



Ботев U13 3:2 Кронос U13



Ботев U11 4:1 Берое U11



Девойки:



Ботев WU10 6:4 Родопа WU11



Ботев WU11 1:3 Пълдин WU11



Ботев WU11 1:2 Арда WU13