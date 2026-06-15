Голям талант на Ботев (Пловдив) напуска "жълто-черните" и ще продължи кариерата си в ЦСКА. Става въпрос за нападателя Иван Бичовски, който бе избран за Най-добър футболист в Елитната група до 15 години за сезон 2025/2026. Той е и юношески национал на България при набор 2011.

През изминалия сезон Бичовски вкара 17 гола в елитната U15, а избирането му за №1 стана след гласуване на националния селекционер за тази възраст, както и на треньорите в съответната дивизия. Информацията за трансфера е на detskifootball.bg, но все още не е потвърдена официално от един от двата клуба.

Ботев (Пловдив) завърши 4-ти с 34 точки в тази възрастова група, а ЦСКА стана втори с 39 т.. Шампион с 13 точки повече е Лудогорец. Любопитно е, че "канарчетата" имаха 11 точки повече от ЦСКА в първата фаза, след която активът обаче се дели на две.