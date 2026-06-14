Австралия сензационно победи с 2:0 Турция в мач от група "D" на Световното първенство в Северна Америка.

Двубоят се игра на стадион "БиСи Плейс" във Ванкувър, Канада. Главен съдия бе Хесус Валенсуела от Колумбия.

В 27-ата минута Баръш Йълмаз центрира, а Арда Гюлер стреля от въздуха, но Патрик Бийч се намеси. "Кенгурата" организираха светкавична атака и Нестори Иранкунда бе изведен на добра позиция, той преодоля Мерих Демирал и озовал се сам срещу вратаря го преодоля с хладнокръвен удар по земята.

Турците бяха напът да изравнят само 3 минути по-късно, когато централният защитник Абдюлкерим Бардакджъ отправи мощен удар от над 20 метра, а вратарят Бийч успя да отклони топката, след което тя срещна страничната греда.

В 45-ата минута Иранкунда отново създаде проблеми на защитата на южните ни съседи, той напредна с топка в крака, влезе навътре и стреля с десния крак, но стражът Урджан Чакър улови топката.

След почивката селекционерът на Турция Винченцо Монтела направи промяна, като в игра се появи Кенан Йълдъз.

Турците започнаха по-активно втората част и в 56-ата минута Арда Гюлер затрудни вратаря на Австралия Патрик Бийч с опасен удар от пряк свободен удар, но стражът се намеси сигурно.

Натискът на "полумесеците“ продължи, но без да доведе до чисти голови положения. Вместо това Австралия нанесе своя втори удар в 75-ата минута. Конър Меткалф напредна през центъра и с прецизен изстрел от границата на наказателното поле удвои преднината на своя тим.

Само две минути по-късно Керем Актюркоглу можеше да върне Турция в мача, но Бийч отново беше на висота. Вратарят на Австралия се намеси решително и в 86-ата минута след пряк свободен удар на Хакан Чалханоглу, а малко преди края улови без затруднения и нов точен изстрел на Гюлер.

Така Австралия запази преднината си и стигна до ценен успех.