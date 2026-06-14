Катар и Швейцария направиха 1:1 в първа среща и за двете селекции от група "В" на Световното първенство в Северна Америка. Тя бе на стадион "Levi's" в Сан Франциско, щата Калифорния.

Стражът на азиатците - Махмуд Абунада извърши нарушение срещу Ремо Фрьолер, който се отскубна сам срещу него и последва наказателен удар след проверка с ВАР. Брийл Емболо изпълни спокойно в десния ъгъл, пращайки в обратната посока вратаря за 1:0 в 17-ата минута. За фаула Абунада получи и жълт картон. Катарците имаха само две положения за цялото първо полувреме. Те бяха във втората и 42-ата минута, когато Едмилсон Жуниор се озова сам срещу Кобел, но той спаси. В заключителните секунди от добавеното време на първата част Емболо залъга стража Абунада и подаде на Аебишер, който прати кълбото към очертанията, но то бе изчистено от голлинията. Второто полувреме европейците продължиха да натискат, но азиатците показаха устойчивост пред наказателното си поле. Капитанът - Буалем Хухи фиксира крайния резултат с глава в четвъртата минута от добавеното време, когато получи центриране от Хомам Ал Амин.

В групата са още Босна/Херцеговина и единият от домакините - Канада. Снощи двата състава направиха 1:1 в Торонто.