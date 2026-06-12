Южна Корея започна с обрат над Чехия от 0:1 на 2:1 участието си на Световното първенство по футбол за мъже.

Двубоят се проведе на стадион "Акрон" в Сапопан, Гуадалахара, щата Халиско, Мексико.

Мачът

Първото полувреме завърши без попадения.

Резултатът откриха европейците в 59-ата минута. Автор на попадението беше защитникът на изпадналия английски Уувърхемптън Ладислав Крейчи. Асистенцията даде Владимир Цоуфал.

Ин-Бом Хуанг изравни за азиатците в 67-ата минута. Халфът на нидерландския Фейенорд получи пас от европейския клубен първенец с ПСЖ Кангин Лий.

В 77-ата Томаш Соучек даде нов аванс на Чехия, но попадението беше отменено от ВАР поради засада.

Резервата Хюн Гю О оформи крайното 2:1. Той направи обрата в 80-ата минута след пас на Хуанг.

Класиране

В класирането в тази група "А" лидери са Мексико и Южна Корея, които имат по 3 точки. Домакините започнаха Мондиала с лесен успех над Република Южна Африка.