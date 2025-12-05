Днес стават ясни групите на Световното в САЩ, Канада и Мексико

© x.com/FIFAWorldCup Жребият за Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г. ще бъде теглен днес. Това ще се случи във столицата на Съединените щати - Вашингтон от 18:45 часа българско време.



Това ще бъде първият Мондиал в историята, който ще се проведе с 48 отбора. Към този момент се знаят 42 от държавите, които ще играят на планетарния шампионат през следващото лято, а оставащите 6 тима ще станат ясни през март, когато са насрочени плейофите и баражите. 4 от тях ще бъдат от Европа.



Първите четири отбора в ранглистата на ФИФА ще бъдат разделени един от друг. Двойките Испания - Аржентина и Франция - Англия са възможни само и единствено на финал, при условие че и двата тима в двойка спечелят групите си. С изключение на УЕФА, нито една друга конфедерация не може да има по повече от един отбор в дадена група.



Урните за жребия:



Първа урна: САЩ, Мексико, Канада, Испания, Аржентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерландия, Белгия, Германия



Втора урна: Хърватия, Мароко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южна Корея, Еквадор, Австрия, Австралия



Трета урна: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот д'Ивоар, Узбекистан, Катар, Саудитска Арабия, Южна Африка



Четвърта урна: Йордания, Кабо Верде, Гана, Кюрасао, Хаити, Нова Зеландия, четири от УЕФА и два от Междуконтиненталния плейоф