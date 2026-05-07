Марица (Милево) е домакин на Асеновец (Асеновград) в мач от 34-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Срещата е в събота, 9 май, от 18:00 часа на стадиона в Милево. Домакините са на 6-о място във временното класиране с актив от 53 точки, докато асеновградчани са последни с 20 точки.

Единственият, който ще пропусне срещата за отбора на Марица, е Христо Стоянов. Той има да изтърпява още един мач наказание. След двубоя със Загорец (Нова Загора) имаше футболисти, които се оплакваха от леки болежки, но те ще бъдат на разположение на старши треньора Иван Кочев.

"Тренираме на максимални обороти и подхождаме с необходимото уважение и респект към противника. Това, че Асеновец е на последно място във временното класиране, абсолютно нищо не означава. Гледахме противника, запознати сме с представянето му", заяви наставникът пред официалния клубен сайт.

Асеновец разполага с доста опитни футболисти, минали през професионалния футбол, като Атанас Зехиров, Никола Лалев и Джунейт Яшар, така че няма да има никакво подценяване. Нашата цел е да спечелим двубоя, а след това да насочим вниманието към финала за Купата на Аматьорската лига срещу Ботев (Ихтиман). Първо обаче трябва да се подготвим и да влезем максимално отговорно и концентрирано в двубоя с Асеновец“, допълни още Иван Кочев.