Фенклубът на Локомотив Пловдив направи силен призив към "черно-бялата" общност. Той е свързан с предстоящия финал за Купата на България срещу ЦСКА. Битката за ценния трофей е на 20 май от 19,00 часа на националния стадион "Васил Левски". В момента на "Лаута" тече записване за екскурзията, която е организирана от футболния клуб и е на цена 20 евро.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

Локомотивци,

Настъпи дългоочакваният момент и приготовленията за финала започнаха! Интересът към обявената екскурзия за финала е огромен, а първите автобуси вече са ПЪЛНИ!

Призоваваме всички, които искат да бъдат част от този велик ден – запишете се възможно най-скоро! Ранното записване е ключово за добрата организация и ще помогне за осигуряването на още повече автобуси и още по-мощна подкрепа от трибуните!

Цена: 20 евро

Сборен пункт: 20 май, 14:30ч. на “Лаута"

Тръгване: 15:00 ч.

Записвания: в официалния магазин на клуба, помещаващ се вдясно от входа на комплекса - каса 2

Работно време:

07.05 – 09:30–12:30 / 13:00–17:00

08.05 – 09:30–12:30 / 13:00–17:30

11.05 – 09:30–12:30 / 13:00–17:00

12.05 – 09:30–12:30 / 13:00–17:00

13.05 – 09:30–12:30 / 13:00–17:00

14.05 – 09:30–12:30 / 13:00–17:00

Нека бъдем там и напишем историята заедно