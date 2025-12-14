ИЗПРАТИ НОВИНА
Душан Косич: Нашите амбиции са много по-големи от четвъртфинал за Купата
Автор: Стойчо Генов 18:24Коментари (0)338
© Plovdiv24.bg
Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич логично остана доволен от представянето на своя отбор при победата над Монтана с 4:0, която класира черно-белите на четвъртфинал за Купата на България.

Ето какво каза словенският специалист след края на срещата на стадион "Локомотив":

Очаквах труден мач, но успяхме да отбележим в началото и нещата станаха по-лесни, отколкото очаквах. В предишния двубой не изглеждахме по начина, по който ни се искаше. Затова сега сме щастливи, че успяхме. На четвъртфинал сме за Купата, но нашите амбиции са по-големи.

Не успяхме да победим Монтана в предишните два мача, но сега се справихме. Сега може да си починем малко и през новата година да се подготвим добре за следващия сезон.

Ако искаш да спечелиш Купата, няма как да ти се падат само леки съперници. Аз съм щастлив, че успяхме да обединим отбора, трябва да се развиваме и да използваме възможността да подобрим някои неща, в които изоставаме.

