|Локомотив Пловдив завърши с разгромна победа календарната 2025 година, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Черно-белите надиграха Монтана с категоричното 4:0 в двубой от 1/8-финалите на турнира за Купата на България, който се игра на стадиона в "Лаута".
Хуан Переа (26, 34), Ефе Али (40) и Каталин Иту (59) се разписаха за домакините, които играха и цяло второ полувреме с човек повече заради изгонването на Ариан Маршуля.
Така възпитаниците на треньора Душан Косич се класираха за четвъртфиналите, а освен това спряха разочароващата си серия от четири поредни официални срещи без победа (две равенства и две загуби).
Жребият за тази фаза на турнира ще се тегли на 18 декември (четвъртък) от 11:30 часа.
Локомотивци откриха резултата в 26-ата минута. Каталин Иту изведе Севи Идрис отляво в наказателното поле. Младокът преодоля Соломон Джеймс и вратаря Васил Симеонов, след което почти от аутлинията центрира към втора греда. Там Хуан Переа бе оставен съвсем сам и засече с глава за 1:0.
В 34-ата минута черно-белите удвоиха преднината си. Каталин Иту нанесе силен удар от дистанция, при който вратарят на Монтана не успя да избие добре топката. Тя попадна в Хуан Переа, който направи успешна добавка с десния крак за 2:0.
В 40-ата минута Локомотив направи преднината си класическа. Ивайло Иванов центрира от фаул в наказателното поле, където Ефе Али засече с глава за 3:0.
Минута преди края на редовното време на първата част Монтана остана с човек по-малко след необмислена постъпка на централния защитник Ариан Маршуля, който изгуби самообладание и удари Хуан Переа извън игрова ситуация. Реферът Тодор Киров логично вдигна червен картон на бранителя.
Малко след почивката Хуан Переа нанесе удар от воле с левия крак, но топката се отби от дясната греда. Тя попадна в Адрей Киндриш, който също шутира, но вратарят на Монтана се справи отлично.
В 59-ата минута Димитър Илиев се пребори за една топка и комбинира със Севи Идриз. Той веднага подаде към Каталин Иту и го изведе сам срещу вратаря. Румънецът отправи диагонален шут, който направи безпомощен Симеонов за 4:0.
Последваха нови атаки на локомотивци, които на 3-4 пъти създаваха отлични положения, но при всичките вратарят на гостите се намесваше блестящо.
Локомотив игра в състав:
Петър Зовко, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Енцо Еспиноса, Ивайло Иванов, Ефе Али (46- Димитър Илиев), Парвиз Умарбаев (78- Тодор Павлов), Севи Идриз (59- Жулиен Лами), Каталин Иту (59- Франсиско Политино), Хуан Переа (71- Аксел Велев).