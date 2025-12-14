ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локо спря лошата серия и закри годината с най-изразителната си победа
Автор: Стойчо Генов 17:50Коментари (0)868
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Локомотив Пловдив завърши с разгромна победа календарната 2025 година, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Черно-белите надиграха Монтана с категоричното 4:0 в двубой от 1/8-финалите на турнира за Купата на България, който се игра на стадиона в "Лаута".

Хуан Переа (26, 34), Ефе Али (40) и Каталин Иту (59) се разписаха за домакините, които играха и цяло второ полувреме с човек повече заради изгонването на Ариан Маршуля.

Така възпитаниците на треньора Душан Косич се класираха за четвъртфиналите, а освен това спряха разочароващата си серия от четири поредни официални срещи без победа (две равенства и две загуби).

Жребият за тази фаза на турнира ще се тегли на 18 декември (четвъртък) от 11:30 часа.

Локомотивци откриха резултата в 26-ата минута. Каталин Иту изведе Севи Идрис отляво в наказателното поле. Младокът преодоля Соломон Джеймс и вратаря Васил Симеонов, след което почти от аутлинията центрира към втора греда. Там Хуан Переа бе оставен съвсем сам и засече с глава за 1:0.

В 34-ата минута черно-белите удвоиха преднината си. Каталин Иту нанесе силен удар от дистанция, при който вратарят на Монтана не успя да избие добре топката. Тя попадна в Хуан Переа, който направи успешна добавка с десния крак за 2:0.

В 40-ата минута Локомотив направи преднината си класическа. Ивайло Иванов центрира от фаул в наказателното поле, където Ефе Али засече с глава за 3:0.

Минута преди края на редовното време на първата част Монтана остана с човек по-малко след необмислена постъпка на централния защитник Ариан Маршуля, който изгуби самообладание и удари Хуан Переа извън игрова ситуация. Реферът Тодор Киров логично вдигна червен картон на бранителя.

Малко след почивката Хуан Переа нанесе удар от воле с левия крак, но топката се отби от дясната греда. Тя попадна в Адрей Киндриш, който също шутира, но вратарят на Монтана се справи отлично.

В 59-ата минута Димитър Илиев се пребори за една топка и комбинира със Севи Идриз. Той веднага подаде към Каталин Иту и го изведе сам срещу вратаря. Румънецът отправи диагонален шут, който направи безпомощен Симеонов за 4:0.

Последваха нови атаки на локомотивци, които на 3-4 пъти създаваха отлични положения, но при всичките вратарят на гостите се намесваше блестящо.

Локомотив игра в състав:

Петър Зовко, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Енцо Еспиноса, Ивайло Иванов, Ефе Али (46- Димитър Илиев), Парвиз Умарбаев (78- Тодор Павлов), Севи Идриз (59- Жулиен Лами), Каталин Иту (59- Франсиско Политино), Хуан Переа (71- Аксел Велев).

Още по темата: общо новини по темата: 53
14.12.2025
14.12.2025
14.12.2025
14.12.2025
13.12.2025
13.12.2025
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Героят на Локомотив: Искам в следващия кръг Ботев!
 Душан Косич: Нашите амбиции са много по-големи от четвъртфинал за Купата
 Монтана излиза срещу Локо без петима контузени и наказани, още един е под въпрос
 Фенклубът на Локо: Футбол, волейбол и баскетбол - едни цветове, една любов!
 Възможно ли е пловдивско дерби? Ето кога научаваме двойките за 1/4-финалите
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: