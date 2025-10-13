ИЗПРАТИ НОВИНА
Гледайте емоциите в синьо-бяло! Радостта бе неописуема, но ще последва наказание
Автор: Стойчо Генов 13:10Коментари (0)513
©
Радостта сред привържениците на Спартак (Пловдив) наистина бе неописуема, след като техните любимци сътвориха чудо и елиминираха втородивизионния Пирин (Благоевград) от турнира за Купата на България.

Победата с 2:1 хвърли в екстаз присъстващите по трибуните на спортен комплекс "Спартак", но "червената лампа светна" и ръководството на клуба при всички положения трябва да вземе мерки.

Мерки за сигурността по време на мачовете, най-вече по-адекватна и чувствително по-сериозна като бройка охрана. А в по-интересните двубои със сигурност ръководството на клуба трябва да се обръща към пловдивската полиция за охрана, независимо от факта колко ще струва това. Предстоящата среща със Славия е именно от този тип мачове ...

Вчера нахлуването на терена бе по радостен повод и всички се прегръщаха, но утре може да е заради съвсем други нервни изблици и да доведе до нежелани инциденти.

Факт е, че клубът ще отнесе глоба от дисциплинарната комисия към БФС заради нахлуването на публика на терена (след двата гола на Димо Бакалов и след края на мача).

Много вероятно е да има наказание и за изпълнителния директор Денис Хасан, който в края на първото полувреме също влезе на терена и отправи редица реплики към съдийската бригада.

Гледайте в прикаченото видео радостта в синьо-бяло по време и след края на мача с Пирин (кадрите бяха публикувани в страницата на привържениците на Спартак във Фейсбук)!

