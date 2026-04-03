Спортно-техническата комисия към БФС утвърди най-после програмата за предстоящите полуфинали и финал в турнира за Купа България. Както е известно, отборът на Локомотив Пловдив има за съперник тима на Арда, като първият полуфинален сблъсък е в Кърджали.

Мачът бе насрочен днес за 22 април (сряда) от 19.00 часа на "Арена Арда" в Кърджали.

Реваншът е след седмица - на 30 април (четвъртък), също от 19.00 часа, но на стадиона в квартал "Лаута".

Финалът за трофея е на 20 май (сряда) от 19,00 часа на Националния стадион "Васил Левски“.

От Фенклуб Локомотив Пловдив веднага реагираха на новината и създадоха събитие за гостуването в Кърджали.

"Пълна мобилизация! Походът към финала минава през Кърджали! 22.04 - Черно-бяло нашествие в Кърджали!", написаха привържениците в официалната си страница във Фейсбук.