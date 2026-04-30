ПФК Локомотив Пловдив отправи силен призив към своите привърженици, видя Plovdiv24.bg. Той е свързан с днешния реванш срещу Арда от полуфиналите за Купата на България. Двубоят започва в 19,00 часа на "Лаута", като черно-белите имат преднина от 4:0, която постигнаха в първия двубой.
От "Лаута" публикуваха обща отборна снимка след края на последната тренировка преди мача, която се проведе на помощния терен, известен повече с прозвището си Кошарата.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса призива на "черно-белия" клуб:
Локомотивци,
Остава една крачка до финала - реваншът срещу Арда! Една битка, в която всеки глас има значение, всяко сърце трябва да бие в ритъма на Локомотив!
Очакваме Ви утре на стадиона! Бъдете там, подкрепете момчетата до последния съдийски сигнал!
Заедно към финала!
Само Локо!
