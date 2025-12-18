ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Даниел Наумов с първа реакция, след като разбра, че отново ще гостува на "Лаута"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:26Коментари (5)850
Вратарят на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов с първа реакция, след като жребият за четвъртфиналите в турнира за Купата на България изпрати неговия тим срещу Локомотив Пловдив.

Както вече Plovdiv24.bg информира читателите си, дербито отново ще се играе на "Лаута" в периода 10-12 февруари, като изходът се решава в един мач и при равенство ще има продължения и евентуално дузпи.

Даниел Наумов използва личния си профил в Инстаграм, за да сподели поста на ПФК Ботев за предстоящото дерби. Към него вратарят добави и емотикон "усмихнат ангел" (б.р. вижте в галерията от снимки), явно показвайки, че е доволен от жребия.

Припомняме, че Наумов бе уцелен с бутилка в главата от привърженик на Локомотив, което стана причина да бъде прекратено още в 41-ата минута дербито на 1 ноември.
0
 
 
Да пита Янко,как е кръста ШЕСТ пъти да изважда топката от мрежата
0
 
 
На този вратар бих му препоръчал да си мълчи и да не се прави повече на ПАЛЯЧО.Футбола е игра,а не цирк.
+1
 
 
Дайте му “Оскар” за най-търкаляща се мажоретка на щат при АнцугЪ ПИМК. Тренирай гълтане на бутилки, сопол.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Статистика: