© виж галерията Вратарят на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов с първа реакция, след като жребият за четвъртфиналите в турнира за Купата на България изпрати неговия тим срещу Локомотив Пловдив.



Както вече Plovdiv24.bg информира читателите си, дербито отново ще се играе на "Лаута" в периода 10-12 февруари, като изходът се решава в един мач и при равенство ще има продължения и евентуално дузпи.



Даниел Наумов използва личния си профил в Инстаграм, за да сподели поста на ПФК Ботев за предстоящото дерби. Към него вратарят добави и емотикон "усмихнат ангел" (б.р. вижте в галерията от снимки), явно показвайки, че е доволен от жребия.



Припомняме, че Наумов бе уцелен с бутилка в главата от привърженик на Локомотив, което стана причина да бъде прекратено още в 41-ата минута дербито на 1 ноември.