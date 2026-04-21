Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" използваха официалната си страница във Фейсбук, за да направят силен призив към "черно-белите" привърженици, видя Plovdiv24.bg. Той е свързано с предстоящото гостуване на Арда в Кърджали в първи полуфинал за Купата на България. Двубоят е утре (22 април) от 19,00 часа и се очаква да бъде посетен от доста фенове от Пловдив.

От "Трибуна Бесика" публикуваха и надъхващ клип от други двубои в Кърджали, в които секторът за гости е пълен.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":

Да извървим този път заедно!

Приятели, пред любимия Локомотив остават три ключови битки по пътя към целта. Срещи, които могат да върнат купата в Пловдив и да донесат заслужена слава на нашия хилядолетен град!

Нека извървим този път рамо до рамо с футболистите - те на терена, ние по трибуните!

Всички в Кърджали!