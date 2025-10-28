ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локо отново без Петър Андреев, друг младок попадна за първи път в групата
Автор: Стойчо Генов 10:52Коментари (0)370
© Plovdiv24.bg
Представителният отбор на Локомотив се изправя срещу Дунав в мач от 1/16-финалите за Купата на България. Двубоят е днес (28.10) от 18:45 часа на градския стадион в Русе.

Крайният изход се решава в една среща, като при равенство в редовното време ще се играят продължения, а при ново такова – дузпи.

Димитър Илиев, Калоян Костов и Крист Лонгвил ще пропуснат срещата заради контузии. За първи път сред 20-те попадна юношата Севи Идриз.

Отново извън разширения състав е Петър Андреев. Преди два дни от ръководството на черно-белите обявиха, че нападателят е длъжен да спазва вътрешния правилник на клуба и трябва да внесе необходимите корекции в поведението си.

Ето на кои футболисти ще разчита днес треньорът Душан Косич:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Лукас Риян, Енцо Еспиноса, Ефе Али, Ивайло Иванов, Мартин Атанасов, Парвиз Умарбаев, Александър Александров, Жулиен Лами, Каталин Иту, Севи Идриз, Франсиско Политино, Аксел Велев, Хуан Переа.
Още по темата: общо новини по темата: 22
28.10.2025
27.10.2025
27.10.2025
26.10.2025
16.10.2025
13.10.2025
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Шествието - първи снимачен ден на филма за вековния юбилей на Локо
 Локо дава почивка на един от асовете си, за да не "изгори" за дербито
 Честито! Единственият футболист, играл за 4-те пловдивски клуба в "А" група, празнува днес
 Локо Пловдив остана трети, Лудогорец инкасира 5 гола, но се спаси от невиждан резил
 Драма и трилър! Локо ликува над столичен клуб в два мача с 12 гола
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: