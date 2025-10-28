Локо отново без Петър Андреев, друг младок попадна за първи път в групата

Представителният отбор на Локомотив се изправя срещу Дунав в мач от 1/16-финалите за Купата на България. Двубоят е днес (28.10) от 18:45 часа на градския стадион в Русе.
Крайният изход се решава в една среща, като при равенство в редовното време ще се играят продължения, а при ново такова – дузпи.
Димитър Илиев, Калоян Костов и Крист Лонгвил ще пропуснат срещата заради контузии. За първи път сред 20-те попадна юношата Севи Идриз.
Отново извън разширения състав е Петър Андреев. Преди два дни от ръководството на черно-белите обявиха, че нападателят е длъжен да спазва вътрешния правилник на клуба и трябва да внесе необходимите корекции в поведението си.
Ето на кои футболисти ще разчита днес треньорът Душан Косич:
Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Лукас Риян, Енцо Еспиноса, Ефе Али, Ивайло Иванов, Мартин Атанасов, Парвиз Умарбаев, Александър Александров, Жулиен Лами, Каталин Иту, Севи Идриз, Франсиско Политино, Аксел Велев, Хуан Переа.