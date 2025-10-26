ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
ПФК Локомотив: Петър Андреев трябва да внесе необходимите корекции в поведението си
Автор: Стойчо Генов 14:08Коментари (0)705
©
Ръководството на Локомотив Пловдив излезе с важно съобщение чрез официалния клубен сайт. Повод за реакцията е ситуацията с нападателя Петър Андреев.

Както е известно, той не бе включен в групата за изминалато железничалско дерби срещу Локомотив (София).

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията от "Лаута":

Уважаеми локомотивци,

Във връзка с някои публикации относно ситуацията с Петър Андреев, ръководството на клуба счита за необходимо да внесе яснота по този въпрос.

В ПФК Локомотив Пловдив всеки състезател е длъжен да спазва вътрешния правилник на клуба, моралните и етични принципи, както и да се влага максимално в тренировъчния процес и да се бори наравно с останалите за своето титулярно място.

След проведена среща между ръководството на клуба и старши треньора Душан Косич бяха обсъдени редица въпроси, свързани с дисциплината на състезателите и спазването на наложените изисквания.

Към настоящия момент статусът на Петър Андреев е такъв, че на база показаното отношение към тренировъчния процес и към треньорския щаб, той следва да продължи работата си, но и да внесе необходимите корекции в поведението си. Това важи за всеки футболист на ПФК Локомотив Пловдив, който има нужда от подобрение в отношението и дисциплината си.

Крайното решение за това кой да играе и кой да бъде в групата за даден мач е изцяло в правомощията на старши треньора и се определя на база представянето по време на тренировъчния процес.

Държим да отбележим, че медийни публикации, засягащи вътрешни взаимоотношения в клуба между играчи и треньори, не допринасят за развитието на футболистите, а по-скоро спомагат за създаването на изкуствени конфликти и негативни реакции.

ПФК Локомотив Пловдив винаги е давал шанс и е заставал зад младите футболисти, особено зад тези, които са продукт на "черно-бялата“ академия. Клубът ще продължи да подкрепя техния път напред, при спазване на вътрешния правилник, проявяване на морал и уважение към съотборниците и треньорския щаб.

Със своя труд и професионално поведение всеки служител на клуба следва да допринася за развитието на ПФК Локомотив Пловдив в положителна посока.
Още по темата: общо новини по темата: 280
26.10.2025
25.10.2025
24.10.2025
24.10.2025
24.10.2025
24.10.2025
предишна страница [ 1/47 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Един от най-добрите чужденци в Локомотив празнува днес
 Ще има ли подкрепа Локо в Русе? Важна информация за "черно-белите" фенове
 Футболист на Локо счупи крака си на две места, в болница е
 ПФК Локомотив: Засилен интерес към дербито на Пловдив, не паркирайте в комплекса
 Душан Косич: Много грешки и някои наивни решения
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: