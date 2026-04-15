Ръководството на Локомотив Пловдив отправи призив за подкрепа към привържениците на отбора. Той е свързан с предстоящото гостуване на Арда в първи полуфинал за Купата на България. Мачът е на 22 април (сряда) от 19,00 часа в Кърджали. За целта от "черно-белия" клуб организираха безплатна екскурзия за феновете.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от "Лаута":

ПФК Локомотив Пловдив организира безплатна екскурзия за предстоящия първи полуфинален сблъсък с Арда в турнира за Купата на България! Двубоят с "небесносините" е в сряда (22.04) от 19:00 часа в Кърджали!

Клубът има нужда от всяко едно "черно-бяло" сърце в така важната битка за Купата! Записванията ще стават в официалния магазин на клуба (до бариерата на спортния комплекс) по следния график:

15.04 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

16.04 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

17.04 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

20.04 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

На място трябва да бъде заплатена единствено сумата за билета, която е 10 евро. Пропуските за срещата ще бъдат раздадени в деня на мача!

Тръгването е насрочено за 16:00 часа от стадион "Локомотив'! Молим всички, които ще се запишат, да бъдат поне 15 минути по-рано.

Касите на стадион "Арена Арда" ще работят в деня на мача, като тази пред сектора за гости ще отвори в 10:00 часа.

Локомотив отново е на прага на нещо голямо! Спомените за славните финали през 2019 и 2020 година още горят още в сърцата ни, а сега надеждата се разпалва отново!

Сега е моментът, в който всички трябва да бъдем едно цяло! Както на терена, така и на трибуните! В името на Локомотив!

Когато "черно-бялото“ семейство е обединено, всяка мечта е постижима!

Очакваме Ви в Кърджали!

22.04 - 19:00 часа!

Само Локо!