ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Драма по локомотивски! "Смърфовете" победиха с мъка Дунав, но загубиха двама за дербито
Автор: Стойчо Генов 21:22Коментари (1)340
©
Отборът на Локомотив Пловдив се измъчи доста, но нсе пак се спаси от разочароващо ранно отпадане от турнира за Купата на България. Черно-белите победиха лидера във Втора лига Дунав с 2:1 след продължения в 1/16-финален мач, който се игра на градския стадион в Русе.

Редовното време завърши 1:1. Бившият футболист на Ботев (Пд) и Марица Радослав Апостолов - Щайгата вкара за Дунав в 89-ата минута. Каталин Иту изравни в 7-ата минута на добавеното време. Хуан Переа донесе успеха на пловдивчани с гол в 115-ата минута.

Около четвърт час Локомотив игра с човек по-малко заради изгонването на Лукас Риян в края на първото продължение. Така бразилецът пропуска предстоящото дерби срещу Ботев, а същото най-вероятно важи и за Мартин Русков, който получи контузия в началото на срещата в Русе.

Пловдивчани създадоха опасно положение още в 5-ата минута. Енцо Еспиноса центрира остро по земя в наказателното поле, където Каталин Иту се размина с топката и не успя да я засече от непосредствена близост.

След това играта бе равностойна и почти до края на полувремето нямаше кой знае какви опасности пред двете врати.

Още в 15-ата минута защитникът на Локомотив Мартин Русков получи контузия в бедрото и бе заменен принудително, като на негово място се появи Лукас Риян.

При една от атаките на локомотивци Жулиен Лами изскочи сам срещу Георги Китанов, но вратарят на Дунав предвидливо излезе и изби с глава извън наказателното поле.

В добавеното време на първата част се стигна до най-чистото положение в мача и то бе пред вратата на русенци. След центриране от корнер на Парвиз Умарбаев топката стигна до втора греда, където Тодор Павлов направи фрапантен пропуск, засичайки я с крак от половин метър в аут.

Две минути след почивката Аксел Велев свали отлично топката към Каталин Иту, който отправи удар, но встрани от вратата.

При ответната атака на домакините Салах падна в наказателното поле след единоборство с Лукас Риан, но съдията Стоян Арсов даде знак играта да продължи и не уважи претенциите за дузпа на "драконите".

В 55-ата минута Локомотив създаде втората си много опасна ситуация в мача. След центриране в наказателното поле капитанът на Дунав Камен Хаджиев изби с глава, но топката отиде в Аксел Велев. Младокът овладя с гърди и шутира от воле с десния крак от 11-12 метра разстояние. Вратарят Георги Китанов обаче изби акробатично в корнер.

Минута преди края на редовното време след бърза контраатака Радослав Апостолов изправи зрителите на стадиона на крака. Пловдивчанинът получи извеждащ пас от Кристиян Бойчев и с плътен шут прати топката в горния десен ъгъл на вратаря Петър Зовко за 1:0.

В седмата минута на добавеното време Локомотив Пловдив изравни резултата. Ивайло Иванов центрира от корнер, а Лекас Риян засече с глава. Георги Китанов изби топката, но тя попадна на крака на Каталин Иту, който от 2 метра я прати в мрежата за 1:1.

В самия край на първото продължение "смърфовете" останаха с човек по-малко. Борислав Маринов от домакините проби отдясно и бе фаулиран пред наказателното поле от Лукас Риян. Реферът логично вдигна жълт картон на бразилеца, който бе негов втори в мача.

В 115-ата минута Локомотив Пловдив стигна до пълен обрат в резултата. Ивайло Иванов центрира от фаул в наказателното поле, където Хуан Переа се извиси и засече с глава за крайното 1:2.

Локо игра в състав:

Петър Зовко, Адриан Кова, Мартин Русков (15- Лукас Риян), Андрей Киндриш, Енцо Еспиноса, Тодор Павлов (93- Мартин Атанасов), Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев (72- Хуан Переа), Жулиен Лами, Аксел Велев (72- Франсиско Политино), Каталин Иту.

Още по темата: общо новини по темата: 30
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Къде го намерихте този съдия.Три дузпи,картони за Локомотив...За кой отбор така ще свири някой.Нещо не е наред.Страх ги е от Локото и какво ли не правят да го спрат.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Първо в Plovdiv24.bg: Общинска комисия инспектира строежа на "Лаута"
 Чиликов: Тренирахме дузпи! Локо (Пд) е един от най-силните отбори в България в момента
 Шефът на Дунав: Нямаме загуба в 17 мача, срещу Локо (Пд) ще видим дали ставаме за Първа лига
 Локо отново без Петър Андреев, друг младок попадна за първи път в групата
 Шествието - първи снимачен ден на филма за вековния юбилей на Локо
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: