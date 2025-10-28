Отборът на Локомотив Пловдив се измъчи доста, но нсе пак се спаси от разочароващо ранно отпадане от турнира за Купата на България. Черно-белите победиха лидера във Втора лига Дунав с 2:1 след продължения в 1/16-финален мач, който се игра на градския стадион в Русе.
Редовното време завърши 1:1. Бившият футболист на Ботев (Пд) и Марица Радослав Апостолов - Щайгата вкара за Дунав в 89-ата минута. Каталин Иту изравни в 7-ата минута на добавеното време. Хуан Переа донесе успеха на пловдивчани с гол в 115-ата минута.
Около четвърт час Локомотив игра с човек по-малко заради изгонването на Лукас Риян в края на първото продължение. Така бразилецът пропуска предстоящото дерби срещу Ботев, а същото най-вероятно важи и за Мартин Русков, който получи контузия в началото на срещата в Русе.
Пловдивчани създадоха опасно положение още в 5-ата минута. Енцо Еспиноса центрира остро по земя в наказателното поле, където Каталин Иту се размина с топката и не успя да я засече от непосредствена близост.
След това играта бе равностойна и почти до края на полувремето нямаше кой знае какви опасности пред двете врати.
Още в 15-ата минута защитникът на Локомотив Мартин Русков получи контузия в бедрото и бе заменен принудително, като на негово място се появи Лукас Риян.
При една от атаките на локомотивци Жулиен Лами изскочи сам срещу Георги Китанов, но вратарят на Дунав предвидливо излезе и изби с глава извън наказателното поле.
В добавеното време на първата част се стигна до най-чистото положение в мача и то бе пред вратата на русенци. След центриране от корнер на Парвиз Умарбаев топката стигна до втора греда, където Тодор Павлов направи фрапантен пропуск, засичайки я с крак от половин метър в аут.
Две минути след почивката Аксел Велев свали отлично топката към Каталин Иту, който отправи удар, но встрани от вратата.
При ответната атака на домакините Салах падна в наказателното поле след единоборство с Лукас Риан, но съдията Стоян Арсов даде знак играта да продължи и не уважи претенциите за дузпа на "драконите".
В 55-ата минута Локомотив създаде втората си много опасна ситуация в мача. След центриране в наказателното поле капитанът на Дунав Камен Хаджиев изби с глава, но топката отиде в Аксел Велев. Младокът овладя с гърди и шутира от воле с десния крак от 11-12 метра разстояние. Вратарят Георги Китанов обаче изби акробатично в корнер.
Минута преди края на редовното време след бърза контраатака Радослав Апостолов изправи зрителите на стадиона на крака. Пловдивчанинът получи извеждащ пас от Кристиян Бойчев и с плътен шут прати топката в горния десен ъгъл на вратаря Петър Зовко за 1:0.
В седмата минута на добавеното време Локомотив Пловдив изравни резултата. Ивайло Иванов центрира от корнер, а Лекас Риян засече с глава. Георги Китанов изби топката, но тя попадна на крака на Каталин Иту, който от 2 метра я прати в мрежата за 1:1.
В самия край на първото продължение "смърфовете" останаха с човек по-малко. Борислав Маринов от домакините проби отдясно и бе фаулиран пред наказателното поле от Лукас Риян. Реферът логично вдигна жълт картон на бразилеца, който бе негов втори в мача.
В 115-ата минута Локомотив Пловдив стигна до пълен обрат в резултата. Ивайло Иванов центрира от фаул в наказателното поле, където Хуан Переа се извиси и засече с глава за крайното 1:2.
Локо игра в състав:
Петър Зовко, Адриан Кова, Мартин Русков (15- Лукас Риян), Андрей Киндриш, Енцо Еспиноса, Тодор Павлов (93- Мартин Атанасов), Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев (72- Хуан Переа), Жулиен Лами, Аксел Велев (72- Франсиско Политино), Каталин Иту.