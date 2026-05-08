Нападателят на Локомотив Пловдив Жоел Цварц бе избран за Играч на мача при победата на неговия тим с 2:0 над "Арда" на "Лаута", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Това бе втора поредна награда за нидерландеца, който бе отличен със същия приз и при успеха с 2:0 над Ботев в дербито на Пловдив преди 5 дни. Срещу тима от Кърджали Цварц се отчете с гол и асистенция на стадион "Локомотив".

Мнението за мача на новия любимец на "Лаута"

Благодаря за наградата! Питате ме дали пасът ми към Севи Идриз е бил случаен? Знам, че Севи винаги играе на ръба на засадата. Когато се обърнах, просто исках да го намеря в тази зона и се радвам, че се получи.

В този мач може би направихме най-много грешки, но пък успяхме да спечелим. Това е нашият манталитет - на победител.

Работим добре. Трябва да отдадем нужното на всички в отбора. Нямаме много дни за почивка, но правим всичко възможно да задържим своята енергия. Димитър Илиев и Парвиз Умарбаев имат достатъчно добри качества и много опит зад себе си. Когато са на терена, отлично знаят къде да се пласират и как да помогнат на отбора.

Не е важно дали аз или Севи Идриз ще вкараме най-много голове. Важното е да играем добре като отбор и да побеждаваме.