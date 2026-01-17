© виж галерията Бившият национал Валери Божинов поздрави сина си за неофициалния му дебют в мъжкия футбол с екипа на Локомотив Пловдив.



Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, някогашният нападател на Лече, Ювентус, Парма, Фиорентина, Манчестър Сити и Спортинг Лисабон бе на "Лаута", за да изгледа контролата на черно-белите срещу Етър, завършила 1:1.



18-годишният нападател Валери Божинов - младши започна титуляр в двубоя.



Ето какво написа баща му в личния си профил във Фейсбук, където публикува и снимки на младока от мача с Етър:



Честит дебют в мъжкия футбол. Това е важен момент, както за теб така и за мен! Чакан резултат от труд, постоянство и смелост. Пожелавам ти да запазиш характера и любовта към играта, да вярваш в себе си и да вървиш уверено по своя път. Нека този първи мач с мъжете бъде само началото на едно достойно и успешно футболно израстване. Успех!



Благодаря на треньорите, на ръководството и директорите на Локомотив Пловдив за доверието и подкрепата, и че дадоха възможност на младия талант да покаже себе си.