Валери Божинов с емоционални думи към сина си за дебюта му в Локо (Пд)
Автор: Стойчо Генов 11:05Коментари (0)671
©
виж галерията
Бившият национал Валери Божинов поздрави сина си за неофициалния му дебют в мъжкия футбол с екипа на Локомотив Пловдив.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, някогашният нападател на Лече, Ювентус, Парма, Фиорентина, Манчестър Сити и Спортинг Лисабон бе на "Лаута", за да изгледа контролата на черно-белите срещу Етър, завършила 1:1.

18-годишният нападател Валери Божинов - младши започна титуляр в двубоя.

Ето какво написа баща му в личния си профил във Фейсбук, където публикува и снимки на младока от мача с Етър:

Честит дебют в мъжкия футбол. Това е важен момент, както за теб така и за мен! Чакан резултат от труд, постоянство и смелост. Пожелавам ти да запазиш характера и любовта към играта, да вярваш в себе си и да вървиш уверено по своя път. Нека този първи мач с мъжете бъде само началото на едно достойно и успешно футболно израстване. Успех!

Благодаря на треньорите, на ръководството и директорите на Локомотив Пловдив за доверието и подкрепата, и че дадоха възможност на младия талант да покаже себе си.
