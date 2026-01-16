Локо стартира неуспешно контролите, Хуан Переа изпусна дузпа

© Локомотив (Пловдив) стартира неуспешно контролите през 2026 година. Черно-белите завършиха 1:1 срещу втородивизионния Етър (Велико Търново) в първия си спаринг, който се игра на централния терен на "Лаута".



Кристиян Величков (43) бе точен за гостите, а Парвиз Умарбаев (71) се разписа за пловдивчани. Хуан Переа изпусна дузпа в 75-ата минута.



Сред зрителите бе бившият национал Валери Божинов, който бе дошъл да гледа сина си Божинов - младши.



Първата по-опасна атака бе за локомотивци и дойде още в 6-ата минута. Севи Идриз си намери удобна позиция за стрелба и шутира от границата на наказателното поле, но покрай гредата в аут.



Няколко минути по-късно Ивайло Иванов стреля директно от фаул, при което вратарят на Етър в последния момент успя да избие в корнер.



В 36-ата минута новото попълнение на "смърфовете" Мариян Вангелов направи фрапантен пропуск. Той беше изведен с дълго подаване от центъра сам срещу вратаря. Финтира го и от границата на наказателното поле шутира към опразнената мрежа, но не успя да уцели вратата.



В 42-ата минута "болярите" откриха резултата. Ушагелов напредна през центъра и изведе по чудесен начин Кристиян Величков в наказателното поле. Той шутира без забавяне с левия крак, пращайки топката покрай Петер Зовко за 0:1.



В началото на втората част гостите имаха още две ситуации, при които Росен Иванов и Тома Ушагелов отправиха изстрели, но Боян Милосавлиевич спаси.



В 71-ата минута Локомотив изравни резултата. Ефе Али подхвана атака през центъра, след което пусна 30-метров извеждащ пас към Парвиз Умарбаев. Капитанът нахлу отляво в наказателното поле и с диагонален шут с левия крак преодоля вратаря за 1:1.



Пет минути по-късно Парвиз Умарбаев по подобен начин изведе с дълъг пас Хуан Переа в отлична позиция. Колумбиецът влезе в пеналта, където бе съборен от защитник на гостите и реферът отсъди дузпа. Зад топката застана Переа, който шутира слабо по земя към левия ъгъл на вратаря, но топката мина на педя от гредата в аут.



Малко след този пропуск Хуан Переа пропусна още едно фрапантно положение. Това стана след центриране от левия фланг към границата на малкото наказателно поле. Колумбийският таран засече от воле топката, но от 3-4 метра я насочи право в ръцете на вратаря.



Локомотив започна мача в състав:



Петър Зовко, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Лукас Риян, Денис Кирашки, Ивайло Иванов, Валери Божинов, Жулиен Лами, Тодор Гергишанов, Севи Идриз, Мариян Вангелов.