Зума, Едо, Бащата, Камбуров и Илиев пред камерата на Джевелеков - кадрите са впечатляващи
Автор: Стойчо Генов 09:27Коментари (3)1200
©
виж галерията
Фондация "100 години Локомотив Пловдив" "открехна вратата" и предостави любопитна информация относно това как върви заснемането на кадрите за филма, посветен на вековния юбилей на "черно-белия" клуб.

Зад камерата застанаха едни от най-големите легенди на Локомотив - Христо Бонев, Едуард Ераносян, Христо Колев - Бащата, Мартин Камбуров и Димитър Илиев. Интересни спомени разказаха синовете на Аян Садъков - Ерол и Аян - младши.

Ето какво съобщиха по темата от Фондация "100 години Локомотив Пловдив":

Като фенове на отбора през годините винаги сме гледали напред - как да направим по-впечатляваща хореография, как да тръгнем повече хора на гостуване, каква да е следващата инициатива в полза на града и общността. Така е устроен и човек - да гледа напред!

В онези по-редки моменти, когато се обръщаме назад, неизбежно си задаваме важни въпроси: показахме ли на нашите легенди колко много значат за нас? Съхраняваме ли по правилния начин делата им? Ще успеем ли достойно да ги предадем на следващите поколения? Достатъчно често ли се обръщаме към тях за съвет и посока? Все сериозни въпроси…

През изминалите два дни много от тях получиха своите отговори. Пред камерите на екипа на режисьора Илиян Джевелеков застанаха Зума, Едо, Бащата, Марто, Митко, Аян и Ерол Садъкови и други емблематични за нашата общност фигури. Сесиите, водени от журналиста Дончо Донев, преминаха с много енергия, настроение и щипка носталгия към отминалите велики времена на клуба.

Благодарим на всички за професионалното отношение - суровите кадри са впечатляващи!

Надяваме се да продължавате да подкрепяте нашите проекти.

Фондация “100 години Локомотив Пловдив"

IBAN: BG26UBBS80021069112450

Основание: Дарение
