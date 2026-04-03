Нападателят на Локомотив Пловдив Жоел Цварц бе избран за Играч на мача при победата с 1:0 над Локомотив (София) в "железничарското" дерби. Нидерландецът отбеляза единственото попадение в двубоя, а освен това веднъж удари и гредата, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Ето какво заяви Цварц след края на срещата на "Лаута:

Знаехме, че ще бъде много труден мач. Локомотив София е добър отбор и трябваше да се борим здраво. Мисля, че в началото на мача играхме добре. След това имахме известни проблеми, но бързо успяхме да поправим нещата.

За нас стана доста по-лесно, когато останахме с човек повече. Съперникът трябваше да се върне назад, не можеше да ни пресира толкова високо.

Радвам се, че феновете са зад нас в този момент.

Знам какъв мач ни предстои. Голямо дерби. Разбрах, че феновете много се мразят. Ще бъде труден мач, здрава битка, но гледаме с увереност към сряда.