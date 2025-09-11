ИЗПРАТИ НОВИНА
Душан Косич: Мястото на Локомотив Пловдив е на върха в българския футбол
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:23
Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич говори по актуални теми, свързани с началото на сезона, селекцията в тима, както и отношенията му със собственика на клуба Христо Крушарски.

"Дадохме на играчите малко почивка, за да се заредят с нови сили. След това се завръщаме в нашия обичаен начин на подготовка. Миналата година някои неща не се развиха по нашия начин. Дори да печелихме, конкурентите ни също побеждаваха. Това пречеше на изчакването ни в класирането. Напрежението се усещаше. С контузиите дори малки грешки ни костваха много. Беше трудно, но отборът продължи да се бори, което направи нашата основа по-силна", заяви словенският специалист в предаването "Домът на футбола" по Диема спорт.

Ето какво още каза наставникът на Локомотив Пловдив:

Беше огромно облекчение, че кампанията завърши положително. Напрежението беше огромно, всичко се сведе до плейофа. Победата срещу Марек не само ни задържа в лигата, но свали и голям товар от плещите на всички. Това ни даде огромна увереност и вяра.

Важно е за мотивацията за следващите предизвикателства. Най-важната промяна бе да се постави фокус върху колективния дух. Трудно е без единство да се мине през тежки периоди. С този манталитет вярвам, че няма да стигне до сценария от миналия сезон.

Доволен съм от трансферите. Запазихме ядрото на отбора и привлякохме играчи на позициите, на които се нуждаехме. Имаме солиден отбор и основа за постигане на целите. Клубът има желание да се развива и да дава възможности на български играчи, които да се конкурират с другите. Взаимоотношенията в клуба са много добри и всички споделят една и съща цел – да правят най-доброто за Локомотив. С Христо Крушарски комуникираме редовно и подкрепата му е важна.

В този момент всички правят всичко възможно да поставят Локомотив Пловдив да е там, където му е мястото – на върха в българския футбол. Много съм доволен от начина, по който тимът започна сезона. Ключът бе в колективната работа и сплотеният дух.

Най-голямото подобрение е в екипа. Всеки работи един за друг и се борим заедно до последната секунда. Ние мислим мач за мач. Всеки двубой е труден. Целта е да даваме най-доброто на терена. Стъпка по стъпка да сме постоянни.

Фокусирани сме да правим всичко постепенно. Стремежът към европейски турнири е амбициозна цел и можем да се подобрим, но сега трябва да сме постоянни и да надграждаме. Ако го направим, възможностите за по-големи постижения сами ще дойдат. Очакваме труден мач с Лудогорец. Това е много силен отбор. Трябва да ги уважаваме, ако искаме да спечелим и да се възползваме изцяло от възможностите си.

Мачовете с отбори в челото ще са истинско изпитание за нашето ниво. Ще се раздадем и ще покажем дали можем да запазим фокус. Това е шанс за играчите.
