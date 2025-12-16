ИЗПРАТИ НОВИНА
Футболистите на Локо записаха коледен клип за привържениците на отбора
Автор: Стойчо Генов 08:42
©
виж галерията
Футболисти, треньори и спортно-технически щаб на Локомотив Пловдив записаха коледно видео към привържениците на отбора. Кадрите са от централния терен на "Лаута" преди играчите официално да бъдат разпуснати във ваканция.

Ето какво написаха от ПФК Локомотив по темата:

Уважаеми привърженици,

ПФК Локомотив Пловдив Ви желае светли празници! Това е най-хубавото време в годината, в което всеки е в очакване на прекрасни моменти, прекарани с най-близките ни! Нека коледният дух донесе много топлина, разбирателство и любов под вашата елха!

Благодарим Ви за подкрепата през изминалите 12 месеца! Сигурни сме, че тя ще бъде още по-силна пред следващата година, в която ще отбележим 100 години Локомотив!

Нека 2026-та да бъде изпълнена с много успехи, усмивки и паметни победи на любимия отбор!

САМО ЛОКО!

