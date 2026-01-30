ИЗПРАТИ НОВИНА
Футболистите на Локо тестваха своите знания с викторина, ясни са победителите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:41
Играчите на Локомотив Пловдив внесоха разнообразие на лагера в турския курорт Белек със специална викторина. Помощник-треньорът Денис Омерагич организира надпреварата, която съдържаше въпроси на тема "Световен футбол".

В продължение на един час "черно-белите" футболисти тестваха своите знания, а битката за първото място бе изключително оспорвана.

В крайна сметка победата заслужено отиде в отбора на Боян Милосавлиевич, Запро Динев, Ефе Али, Лукас Салинас, Денис Кирашки и Франсиско Политино.
