© виж галерията Играчите на Локомотив Пловдив внесоха разнообразие на лагера в турския курорт Белек със специална викторина. Помощник-треньорът Денис Омерагич организира надпреварата, която съдържаше въпроси на тема "Световен футбол".



В продължение на един час "черно-белите" футболисти тестваха своите знания, а битката за първото място бе изключително оспорвана.



В крайна сметка победата заслужено отиде в отбора на Боян Милосавлиевич, Запро Динев, Ефе Али, Лукас Салинас, Денис Кирашки и Франсиско Политино.