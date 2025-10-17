ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локо влиза в Топ 3 на Първа лига, ако успее да бие тази вечер Ботев (Враца)
Автор: Александър Антонов 09:10Коментари (3)368
©
Локомотив Пловдив приема Ботев Враца в първия мач от 12-ия кръг на Първа лига. Той ще е на стадион "Локомотив" в парк "Лаута" с начален час 20:00.

Домакините са 5-и с 20 точки в моментното подреждане. Головата им разлика е 12:11. При евентуална победа тази вечер черно-белите ще се изкачат на трето място.

Преди паузата за националните отбори "смърфовете" направиха 2:2 при гостуването си на Септември в София. От 4 дни насам билетите са в продажба.

По време на прекъсването стана ясно, че Дунав ще е съперник на пловдивчани в 1/16-финалите за Купата на България. Локомотив ще гостува в Русе на 28 октомври от 18:45 часа.

Ботев (Враца) е една позиция зад днешния си съперник, заемайки 6-ото място. Тимът има 14 точки и голова разлика 10:9. На 5 октомври отборът бе надигран от Ботев Пловдив след 1:2 вкъщи. На 29 октомври (сряда), Ботев (Враца) ще се изправи срещу Загорец навън от 13:30 часа.

Миналият сезон Локомотив и Ботев Враца играха 3 пъти помежду си. Първо приключиха през есента 0:0, после "железничарите" победиха с 1:0 у дома, а накрая през май врачани взеха трите точки в Пловдив за крайното 3:1.
Още по темата: общо новини по темата: 258
16.10.2025
16.10.2025
16.10.2025
15.10.2025
15.10.2025
13.10.2025
предишна страница [ 1/43 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Как обичаме шестоъгълния, насладата е вечна!
0
 
 
Селската отрепка не е спала за да се изсере рано рано. Уууууу, дънни риби! Срам сте за Пловдив!
0
 
 
тия неска ги убивами и влизаме в борбата за титлата . всяка година сми така . есента силни после са усирами до бараж . саде локо и бай круши мангизлията
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Националите на Локо се върнаха за последната тренировка преди мача с Ботев (Враца)
 БФС наказа шеф в Локо и двама футболисти, има санкция и за клуба
 Тъжно! Напусна ни дългогодишен привърженик на Локомотив Пловдив
 Локо отстрани Велбъжд и се класира на четвъртфинал за Купата на БФС
 Стадионите на Ботев и Локо приемат мачове под егидата на ФИФА
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: