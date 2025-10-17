Локо влиза в Топ 3 на Първа лига, ако успее да бие тази вечер Ботев (Враца)

© Локомотив Пловдив приема Ботев Враца в първия мач от 12-ия кръг на Първа лига. Той ще е на стадион "Локомотив" в парк "Лаута" с начален час 20:00.



Домакините са 5-и с 20 точки в моментното подреждане. Головата им разлика е 12:11. При евентуална победа тази вечер черно-белите ще се изкачат на трето място.



Преди паузата за националните отбори "смърфовете" направиха 2:2 при гостуването си на Септември в София. От 4 дни насам билетите са в продажба.



По време на прекъсването стана ясно, че Дунав ще е съперник на пловдивчани в 1/16-финалите за Купата на България. Локомотив ще гостува в Русе на 28 октомври от 18:45 часа.



Ботев (Враца) е една позиция зад днешния си съперник, заемайки 6-ото място. Тимът има 14 точки и голова разлика 10:9. На 5 октомври отборът бе надигран от Ботев Пловдив след 1:2 вкъщи. На 29 октомври (сряда), Ботев (Враца) ще се изправи срещу Загорец навън от 13:30 часа.



Миналият сезон Локомотив и Ботев Враца играха 3 пъти помежду си. Първо приключиха през есента 0:0, после "железничарите" победиха с 1:0 у дома, а накрая през май врачани взеха трите точки в Пловдив за крайното 3:1.