Футболистът на Локомотив Пловдив Парвиз Умарбаев официално придоби българско гражданство. Това стана с указ на президента на Република България, издаден по реда на Закона за българското гражданство, похвалиха се от "Лаута".

Парвиз Умарбаев, който е в България от 2016 година, вече се води български гражданин! За този дълъг период той се превърна в един от най-емблематичните играчи в историята на нашия клуб, уточниха "черно-белите".

От ПФК Локомотив Пловдив поздравяваме Парвиз и му желаем здраве, щастие и още много успехи с "черно-белия" екип. Убедени сме, че той ще продължи да допринася със своя професионализъм и отдаденост за развитието и успехите на отбора, се казва още в официалното съобщение на ПФК Локомотив.

Plovdiv24.bg уточнява за своите читатели, че с екипа на Локомотив Пловдив Парвиз Умарбаев е изиграл 254 официални мача, в които е записал 15 гола и 44 асистенции. С черно-белите той спечели две Купи на България и една Суперкупа на страната.