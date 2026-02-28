Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" използваха страницата си във Фейсбук, за да направят силен призив към "черно-белите" привърженици. Той е свързан с предстоящото гостуване на шампиона Лудогорец.Дербито от 23-ия кръг на Първа лига е в понеделник (2 март) от 18,00 часа в Разград.Призивът на "Трибуна Бесика" е придружен и с гневна позиция срещу управата на БФС заради начина, по който се изготвя програмата за шампионатните срещи.публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":Локомотивци,Понякога ни се струва, че живеем в две напълно различни вселени с хората, които ръководят футбола ни. Това влияе не само на нас като общност, а е общ вирус, от който страда всеки любител на царя на всички спортове.Поглеждайки програмата на любимия ни отбор, отново се налага вместо да говорим за футбол, за някое страхотно отиграване или за входящи и изходящи трансфери, пак да си тровим нервите, защото дербито от следващия кръг между Лудогорец и Локомотив е насрочено в абсурден ден и час.Писна ни да посочваме едни и същи проблеми, които НИКОГА не се вземат под внимание. Знаем, че същите тези проблеми са изтъквани от всички отбори - особено от онези, които все още имат луди глави, готови да ги следват навсякъде.Буквално живеем в две паралелни вселени - хората, които обичаме футбола, и ръководителите на българския футбол, за които е по-добре стадионите да пустеят, отколкото да имаме възможност да подкрепяме отборите си.Единствената константа, която все още държи футболните клубовe ЖИВИ, сме НИЕ - хората по трибуните! Тези, които не спират да подкрепят и в пек, и в студ, докато вие стоите кротко зад мониторите си и тракате безропотно за някоя стотинка повече!Обичаме футбола и родината си, а вас ви мразим безплатно!Нека всеки, който може, да подкрепи Локомотив:ПОНЕДЕЛНИК18:30, РАЗГРАД