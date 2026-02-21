|
|Локо отново не успя да направи пълен обрат, но продължава без загуба през 2026 г.
|Локомотив Пловдив не успя да зарадва с победа своите привърженици, но пък продължи серията си без загуба в официалните мачове през 2026 година, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Черно-белите завършиха 1:1 срещу Спартак (Варна) в двубой от 22-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадиона в “Лаута".
Тодор Павлов (75) бе точен за пловдивчани. Жота Лопеш (26) се разписа за "соколите", които играха почти цяло второ полувреме с човек по-малко заради втори жълт картон на Цветелин Чунчуков.
Това бе второ поредно домакинско равенство за "смърфовете", които приключиха при същия резултат и срещу Черно море.
Така възпитаниците на треньора Душан Косич останаха на 6-о място във временното класиране, но вече имат актив от 34 точки. Те обаче продължиха една негативна тенденция - тимът няма победа през този сезон, когато е получил първи гол във вратата си.
Първият и единствен за първото полувреме точен удар към една от двете врати дойде в 7-ата минута. Тодор Павлов се включи в предни позиции по левия фланг и комбинира с Каталин Иту. Румънецът шутира с десния крак по тревата, но Максим Ковальов улови.
Десет минути по-късно Жулиен Лами проби отдясно и опита да центрира, но топката рикошира в защитник на Спартак. Тя отиде към Каталин Иту, който отправи диагонален изстрел, но в аут.
В края на първото полувреме Каталин Иту подаде към Жулиен Лами в наказателното поле. Там Мартин Георгиев от гостите я докосна с ръка, но претенциите на локомотивци за дузпа не бяха уважени от VAR арбитрите.
В 52-ата минута Спартак остана с човек по-малко. Цветелин Чунчуков удари с ръка в лицето Андрей Киндиш и главният съдия Геро Писков му вдигна втори жълт картон.
Само четири минути след това обаче варненци откриха резултата. След рикошет топката попадна в Ангел Грънчов отдясно в наказателното поле. Бившият защитник на Локомотив Пловдив изпревари Жулиен Лами, а след това финтира и Тодор Павлов. Последва пас към Жота Лопеш, който шутира от точката за изпълнение на дузпа към долния десен ъгъл на вратата на Боян Милосавлиевич за 0:1.
В 75-ата минута Локомотив възстанови равенството. Ивайло Иванов центрира отдясно в наказателното поле, където на първа греда Жоел Цварц опита удар с глава. Топката рикошира в тялото на защитник и попадна на пътя на Тодор Павлов, който засече с десния крак в мрежата - 1:1.
Три минути преди края черно-белите пропуснаха златен шанс да отбележат втори гол. Франсиско Политино отправи силен удар, който бе спасен от Ковальов по страхотен начин. Топката попадна в Парвиз Умарбаев и той шутира, но в гредата. Последва трети пореден изстрел, този път на Тодор Павлов, но отново след рикошет в корнер.
Локомотив игра в състав:
Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Мартин Русков (46- Андрей Киндриш), Лукас Риан, Тодор Павлов, Ивайло Иванов (83- Мариян Вангелов), Миха Търдан (62- Мартин Атанасов), Парвиз Умарбаев, Жулиен Лами (62- Франсиско Политино), Аксел Велев (46- Жоел Цварц), Каталин Иту.
