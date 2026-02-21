ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локо отново не успя да направи пълен обрат, но продължава без загуба през 2026 г.
Автор: Стойчо Генов 16:58Коментари (1)1517
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Локомотив Пловдив не успя да зарадва с победа своите привърженици, но пък продължи серията си без загуба в официалните мачове през 2026 година, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Черно-белите завършиха 1:1 срещу Спартак (Варна) в двубой от 22-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадиона в “Лаута".

Тодор Павлов (75) бе точен за пловдивчани. Жота Лопеш (26) се разписа за "соколите", които играха почти цяло второ полувреме с човек по-малко заради втори жълт картон на Цветелин Чунчуков.

Това бе второ поредно домакинско равенство за "смърфовете", които приключиха при същия резултат и срещу Черно море.

Така възпитаниците на треньора Душан Косич останаха на 6-о място във временното класиране, но вече имат актив от 34 точки. Те обаче продължиха една негативна тенденция - тимът няма победа през този сезон, когато е получил първи гол във вратата си.

Първият и единствен за първото полувреме точен удар към една от двете врати дойде в 7-ата минута. Тодор Павлов се включи в предни позиции по левия фланг и комбинира с Каталин Иту. Румънецът шутира с десния крак по тревата, но Максим Ковальов улови.

Десет минути по-късно Жулиен Лами проби отдясно и опита да центрира, но топката рикошира в защитник на Спартак. Тя отиде към Каталин Иту, който отправи диагонален изстрел, но в аут.

В края на първото полувреме Каталин Иту подаде към Жулиен Лами в наказателното поле. Там Мартин Георгиев от гостите я докосна с ръка, но претенциите на локомотивци за дузпа не бяха уважени от VAR арбитрите.

В 52-ата минута Спартак остана с човек по-малко. Цветелин Чунчуков удари с ръка в лицето Андрей Киндиш и главният съдия Геро Писков му вдигна втори жълт картон.

Само четири минути след това обаче варненци откриха резултата. След рикошет топката попадна в Ангел Грънчов отдясно в наказателното поле. Бившият защитник на Локомотив Пловдив изпревари Жулиен Лами, а след това финтира и Тодор Павлов. Последва пас към Жота Лопеш, който шутира от точката за изпълнение на дузпа към долния десен ъгъл на вратата на Боян Милосавлиевич за 0:1.

В 75-ата минута Локомотив възстанови равенството. Ивайло Иванов центрира отдясно в наказателното поле, където на първа греда Жоел Цварц опита удар с глава. Топката рикошира в тялото на защитник и попадна на пътя на Тодор Павлов, който засече с десния крак в мрежата - 1:1.

Три минути преди края черно-белите пропуснаха златен шанс да отбележат втори гол. Франсиско Политино отправи силен удар, който бе спасен от Ковальов по страхотен начин. Топката попадна в Парвиз Умарбаев и той шутира, но в гредата. Последва трети пореден изстрел, този път на Тодор Павлов, но отново след рикошет в корнер.

Локомотив игра в състав:

Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Мартин Русков (46- Андрей Киндриш), Лукас Риан, Тодор Павлов, Ивайло Иванов (83- Мариян Вангелов), Миха Търдан (62- Мартин Атанасов), Парвиз Умарбаев, Жулиен Лами (62- Франсиско Политино), Аксел Велев (46- Жоел Цварц), Каталин Иту.

Още по темата: общо новини по темата: 443
21.02.2026
21.02.2026
21.02.2026
20.02.2026
19.02.2026
18.02.2026
предишна страница [ 1/74 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Високо напрежение в Локо, съотборници едва не стигнаха до бой
 Призив от "Лаута": Дербито остави спомени за цял живот! Споделете ги с нас!
 Локомотив срещу Спартак Варна при много тежки условия в Пловдив
 Иту се връща в състава на Локо, но още един се контузи! Ето я групата за Спартак (Варна)
 Локомотив Пловдив пожела успех на Стилян Лазаров
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: