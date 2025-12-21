ИЗПРАТИ НОВИНА
Камбуров: Пиша 6 плюс на момчетата от Локо, дано този път дербито за Купата да завърши
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:22
© Plovdiv24.bg
Голмайстор №1 в родния елит за всички времена - Мартин Камбуров, направи любопитна равносметка на отминаващата 2025 година, коментирайки ситуацията в пловдивските вечни съперници Локомотив и Ботев.

Г-н Камбуров, липсва ли ви футболът половин година след бенефиса на "Лаута“?

– В момента се занимавам с други неща извън футбола. Аз играх дълго време, така че все още не ми е залипсвал (смее се). Иначе не спирам да гледам мачовете от Първа лига. Следя го, интересувам се, но за момента дотам.

Имате ли амбиции да работите във футболните среди?

– Да, но не на всяка цена. Ако един ден се върна, ще бъде по моя начин. Както трябва да функционира един професионален клуб и аз да съм част от неговата структура. За жалост в А група много малко клубове работят професионално.

В тази връзка, как видяхте битките по родните терени през есента и по-конкретно оценката ви за представянето на Локо Пловдив?

– Левски закономерно зимува на първо място. Бяха най-постоянният отбор през есента. Да, допуснаха загуба в дербито с ЦСКА, но заслужено са на върха. Що се касае до Локо Пловдив, аз съм много изненадан. Постигнаха много добри резултати. И това на фона на условията, финансирането, терените и въобще на всичко в клуба. Сега ги чака и дерби с Ботев Пловдив на четвъртфиналите за купата, което се надявам, че този път ще се изиграе.

Моята оценка за момчетата е 6 плюс. Хората, които са в Пловдив, и в частност следят по-близо Локомотив, са запознати за какво говоря. Момчетата дават не 100, а 120 процента и резултатите са много над стандартите на клуба в момента като управление.

Каква е оценката ви за градския съперник Ботев и най-вече мнението ви за назначението на Димитър Димитров - Херо?

– Ботев имат доста по-голям бюджет от Локомотив. Могат да си позволяват по-скъпи чужденци и по-скъп треньор. Доколкото чувам, тази година са я отписали и ще се борят за средата на класирането. Разбира се, в играта са и за купата. Вече догодина, ако направят и нужната селекция, която да вдигне нивото на отбора, могат да търсят и по-високо класиране. За Ботев не следя много нещата, интересува ме повече Локомотив.

Интервюто е на в-к "Тема спорт"
