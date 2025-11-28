ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Локомотив: Пет години от 6:0! Нямаше "комоцио" и нямаше причина гостите да избегнат разгрома
Автор: Стойчо Генов 08:44
©
Локомотив Пловдив отбеляза подобаващо годишнината от рекордната победа над градския съперник Ботев с 6:0. Днес се навършват точно 5 години от деня, в който черно-белите поставиха рекорд за вечността с най-изразителния успех в историята на съперничеството между двата клуба.

Освен това, от "Лаута" използваха момента, за да се "заиграят" с вечния си съперник на тема прекратеното дерби от 1 ноември.

Ето какво написаха от ПФК Локомотив в официалната клубна страница във Фейсбук:

На този ден (28.11.2020) - Разгром за историята!

Локомотив - Ботев 6:0

(2' Момчил Цветанов, 9' Диниш Алмейда, 24' Димитър Илиев (д), 28' Георги Минчев, 71' Кристиан Илич, 79' Николай Николаев)

Пет години от великолепното представяне на "черно-белите", което отеква и до днес.

Двубоят се игра по време на пандемията от COVID-19. Нямаше зрители, нямаше бутилки, нямаше "комоцио", нямаше никаква причина гостите да избегнат разгрома.

Всеки с тактиката си – едни играят футбол, други се стремят да печелят без игра.

Ей, тия как на опънаха с шест дебели луканки, само Стоян канара си знае дагойба...
0
 
 
Да, но Хъмпи и Вален бяха щастливи, защото като се събуждат насрани на 69 в Маноле само АнцугЪт ПИМК ги уважава по 6 пъти. До скоро ги шляпаше и Цингаревич и им липсва да ги употребяват редовно. 6:0тяф е по-По-НАЙ феликиятЪ клуб между Стряма и Рогош.
преди 2 ч. и 23 мин.
0
 
 
Резултат без никаква стойност реално. Отбор в криза, без собственик, без финансиране и с много неясноти. На запад такива отбори се бият с 2:0 с резервите и без напъни, а тук се извади нож, заради комплекси и най-вече липса на реални успехи на клубът. Не знам защо се коментира все едно е постижение на хилядолетието. До толкова ниско ниво докарахме А група.
преди 2 ч. и 35 мин.
0
 
 
Локомотив 1936 г е закрит с съдебно решение през 2002 г за какви победи и шампионски титли говорите като Ви няма никъде официално,смешници.
0
 
 
т0:4но с това ще си умрете жалки цигански нищожества,от тук се поражда омразата към вас и никой друг отбор не ви харесва ,навсякъде сте посрещани с ЦИГАНИ, ЦИГАНИ, ЦИГАНИ. Факт който не може да отречете.
0
 
 
То да беше само 6:0. Ами Петата и купата на купите, ами 7:3, ами Локо шампион, ботевЪ у Б група. Индианците срещу нас да тичат, още 100 години не могат да ни стигнат.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
