© Локомотив Пловдив отбеляза подобаващо годишнината от рекордната победа над градския съперник Ботев с 6:0. Днес се навършват точно 5 години от деня, в който черно-белите поставиха рекорд за вечността с най-изразителния успех в историята на съперничеството между двата клуба.



Освен това, от "Лаута" използваха момента, за да се "заиграят" с вечния си съперник на тема прекратеното дерби от 1 ноември.



Ето какво написаха от ПФК Локомотив в официалната клубна страница във Фейсбук:



На този ден (28.11.2020) - Разгром за историята!



Локомотив - Ботев 6:0



(2' Момчил Цветанов, 9' Диниш Алмейда, 24' Димитър Илиев (д), 28' Георги Минчев, 71' Кристиан Илич, 79' Николай Николаев)



Пет години от великолепното представяне на "черно-белите", което отеква и до днес.



Двубоят се игра по време на пандемията от COVID-19. Нямаше зрители, нямаше бутилки, нямаше "комоцио", нямаше никаква причина гостите да избегнат разгрома.



Всеки с тактиката си – едни играят футбол, други се стремят да печелят без игра.



