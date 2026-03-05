Сподели Сподели
Представителният отбор на Локомотив Пловдив се изправя срещу ЦСКА 1948 в мач от 24-ия кръг на Първа лига. Двубоят е днес (05.03) от 15:45 часа на стадион "Локомотив".

Последното занимание на локомотивци се проведе на централния терен на “Лаута".

Вторият капитан Парвиз Умарбаев се завръща за “черно-белите" след изтърпяно наказание.

Капитанът Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Ефе Али, Александър Александров и Енцо Еспиноса няма да бъдат на разположение на треньора Душан Косич.

Словенският специалист определи група от 21 футболисти, като един от тях ще отпадне непосредствено преди мача.

Локомотив е на 6-о място във временното класиране с актив от 35 точки. ЦСКА 1948 е четвърти с 43 точки, а между двата отбора в подреждането е Черно море с 37 точки.

Ето на кои играчи ще разчита треньорът на Локомотив Пловдив:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Мартин Русков, Денис Кирашки, Лукас Риян, Мартин Атанасов, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Георги Чорбаджийски, Парвиз Умарбаев, Запро Динев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиен Лами, Севи Идриз, Мариян Вангелов, Аксел Велев, Жоел Цварц.