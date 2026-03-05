Представителният отбор на Локомотив Пловдив се изправя срещу ЦСКА 1948 в мач от 24-ия кръг на Първа лига. Двубоят е днес (05.03) от 15:45 часа на стадион "Локомотив".
Последното занимание на локомотивци се проведе на централния терен на “Лаута".
Вторият капитан Парвиз Умарбаев
се завръща за “черно-белите" след изтърпяно наказание.
Капитанът Димитър Илиев
, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Ефе Али
, Александър Александров и Енцо Еспиноса
няма да бъдат на разположение на треньора Душан Косич
.
Словенският специалист определи група от 21 футболисти, като един от тях ще отпадне непосредствено преди мача.
Локомотив е на 6-о място във временното класиране с актив от 35 точки. ЦСКА 1948 е четвърти с 43 точки, а между двата отбора в подреждането е Черно море с 37 точки.Ето на кои играчи ще разчита треньорът на Локомотив Пловдив
:Боян Милосавлиевич
, Петър Зовко, Адриан Кова
, Андрей Киндриш, Тодор Павлов
, Мартин Русков
, Денис Кирашки, Лукас Риян, Мартин Атанасов
, Миха Търдан, Ивайло Иванов
, Георги Чорбаджийски, Парвиз Умарбаев
, Запро Динев, Франсиско Политино
, Каталин Иту
, Жулиен Лами
, Севи Идриз, Мариян Вангелов, Аксел Велев, Жоел Цварц.
Poco loco
преди 3 ч. и 4 мин.
Психото пак е тук,не е лесно да си малоумен педе*аст.После що ви чупят зъбите Лаута Арми,… е затова!!!
мангал от Шикера
преди 8 ч. и 35 мин.
Тия с числата ги убивами неска .начело с бай Круши юруууш
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.