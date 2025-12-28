ИЗПРАТИ НОВИНА
Локомотив Пловдив излезе с важна официална позиция
Автор: Стойчо Генов 16:19
©
Ръководството на Локомотив Пловдив излезе с официална позиция. Тя е свързана с информацията в някои медии за предстояща продажба на трима от най-добрите футболисти в отбора.

Plovdiv24.bg не си позволи да публикува въпросната информация.

Сега публикуваме без редакторска намеса официалното съобщение от "Лаута":

Уважаеми локомотивци,

Измина един от най-светлите и значими християнски празници – Рождество Христово. Коледа е време за топлина, смирение, обич и споделени мигове с най-близките ни хора.

За съжаление, за част от медиите празничните дни не бяха повод за почивка, а за пореден опит да бъдат разпространени твърдения, представяни като "вътрешна информация“.

ПФК Локомотив Пловдив заявява категорично, че към този момент в клуба не е постъпила нито една официална оферта за който и да е футболист от нашия отбор. В тази връзка подчертаваме, че не се водят преговори за продажба на играчи. Напомняме, че всяка достоверна и потвърдена информация, касаеща клуба, ще бъде публикувана в официалния сайт на ПФК Локомотив Пловдив.

Селекционният процес е изцяло в правомощията на треньорския щаб, който има ясната задача да привлече три класни чуждестранни попълнения. Този процес е стартирал още преди няколко седмици. Водят се преговори и с български футболисти, като Душан Косич ще има крайната дума. Клубът ще продължи да разчита както на настоящия състав, така и на своите юноши, които са неизменна част от бъдещето на Локомотив.

Към днешна дата е постигната договорка за разтрогване на договорите по взаимно съгласие с Петър Андреев, Кръстьо Банев, както и с Николай Николаев, който официално сложи край на своята състезателна кариера. ПФК Локомотив Пловдив изказва своята искрена благодарност към тях за отдадеността и усилията, които положиха, носейки екипа на "черно-белите“, и им пожелава здраве и успехи в бъдещите им лични и професионални начинания.

С уважение към своите привърженици ПФК Локомотив Пловдив ще продължи да информира своевременно и коректно за всички важни процеси в клуба.
