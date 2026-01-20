ИЗПРАТИ НОВИНА
Локо пуска пакетни билети за мачовете с Ботев, Черно море и Спартак
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:09
©
ПФК Локомотив Пловдив е пред серия от три поредни домакински мача в първенството и турнира за Купата на България. "Черно-белите“ ще приемат последователно Ботев (Пловдив), Черно море и Спартак (Варна).

По този повод ръководството на клуба ще пусне в продажба специални тройни билети, които ще важат и за трите домакинства. Срещата с Ботев е на 12.02 от 18:00 часа, тази с Черно море е на 15.02 от 12:00 часа, а в периода 20-23.02 предстои и мача със Спартак.

Цени на тройните билети:

15 евро – трибуна "Бесика“

15 евро – Южна трибуна

25 евро – трибуна "Спортклуб“

Продажбата стартира на 30 януари.

"Очакваме ви на "Лаута“, за да подкрепим Локомотив заедно в предстоящите важни мачове", призоваха от "черно-белия" клуб.
